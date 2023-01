Sanofi punta sull’Intelligenza artificiale di Insilico Medicine

Farmaci: Sanofi ha siglato una partnership di ricerca pluriennale per utilizzare la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di Insilico Medicine

Sanofi ha siglato una partnership di ricerca pluriennale per utilizzare la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale (AI) di Insilico Medicine al fine di promuovere lo sviluppo di candidati farmaci per un massimo di sei nuovi obiettivi. In base ai termini concordati, Sanofi pagherà a Insilico fino a 21,5 milioni di dollari in commissioni iniziali e di nomina dei target per l’accesso alla tecnologia Pharma.AI di quest’ultima, oltre a pagamenti aggiuntivi che potrebbero portare il valore totale dell’accordo a 1,2 miliardi di dollari in caso di raggiungimento di determinate tappe di ricerca, sviluppo e vendita.

Insilico Medicine è una società di biotecnologie con sede nell’Hong Kong Science Park, vicino all’Università cinese di Hong Kong, e a New York. La società è stata fondata nel 2014, come alternativa alla sperimentazione animale per i programmi di ricerca e sviluppo dell’industria farmaceutica. Utilizzando l’intelligenza artificiale e le tecniche di apprendimento profondo, Insilico è in grado di analizzare come un composto influisce sulle cellule e quali farmaci possono essere utilizzati per trattare le cellule, oltre ai possibili effetti collaterali. Attraverso la sua divisione Pharma.AI, l’azienda fornisce servizi di apprendimento automatico a diverse aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di cura della pelle.Insilico è nota per le assunzioni effettuate principalmente tramite hackathon, come il proprio hackathon online MolHack.

“Questa collaborazione sfrutterà le nostre capacità complementari e la co-locazione dei nostri team scientifici per potenziare gli sforzi di scoperta dei farmaci del Sanofi Institute for Biomedical Research (SIBR), il nostro centro di ricerca e sviluppo in Cina”, ha dichiarato Changchun Xiao, responsabile della ricerca di Sanofi nel Paese.

Secondo il sito web di Insilico, la sua piattaforma utilizza “milioni di campioni di dati e molteplici tipi di dati per scoprire le firme delle malattie e identificare i bersagli più promettenti” per i composti esistenti o per le molecole che possono essere generate de novo con set di parametri preferiti. La suite Pharma.AI comprende il modulo PandaOmics, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare i bersagli associati a una determinata malattia attraverso una combinazione di analisi di dati “omici” inseriti nel contesto di informazioni scientifiche derivate da pubblicazioni e studi clinici, nonché da richieste di sovvenzioni e brevetti.

Descrivendo Sanofi come dotata di “una chiara strategia” per quanto riguarda la scoperta di farmaci basati sull’intelligenza artificiale, il CEO di Insilico Alex Zhavoronkov ha affermato che il legame consentirà alla casa farmaceutica francese “di acquisire immediatamente le capacità di una delle migliori startup di intelligenza artificiale, oltre ad arricchire la propria pipeline di scoperta di farmaci”. Oltre ai pagamenti anticipati e alle potenziali milestone, Insilico ha diritto anche a royalties a metà e fino a due cifre sui prodotti sviluppati grazie alla collaborazione.

L’anno scorso, Insilico ha dichiarato che la sua piattaforma l’ha aiutata a individuare un candidato preclinico per la fibrosi polmonare idiopatica, impiegando meno di 18 mesi per passare dalle prime fasi della scoperta di farmaci, che prevedono l’identificazione di potenziali bersagli, alla fase di avvio della sperimentazione clinica.