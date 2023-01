Previsioni meteo 11 gennaio 2023: il maltempo concede una tregua

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023: tempo in miglioramento su tutte le regioni dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili, temporanea tregua dal maltempo sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo tempo in miglioramento su tutte le regioni con, cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma senza precipitazioni associate. Attenzione però perché dalla serata è atteso un nuovo peggioramento a partire dalle aree di Nord-Ovest della nostra Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS durante la notte piogge e temporali raggiungeranno poi le regioni centrali, con neve in Appennino fino a quote medie. Nella giornata di giovedì il maltempo si porterà sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord avremo un miglioramento delle condizioni meteo.

Intanto per oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sui settori alpini. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri, invariato altrove. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, neve sulle Alpi a quote medio-basse. peggiora nella notte su Nord-Est ed Emilia Romagna, con neve a quote collinari sulle Alpi e a quote medie in Appennino. Venti debolio o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento ma ancora con tempo asciutto. Peggiora nella notte con piogge anche intense e neve in Appennino. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Piogge in arrivo sulla Campania nella notte. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .