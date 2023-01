Una partnership strategica per dare più valore e vantaggi: le Farmacie Palomba entrano a far parte del mondo Dr.Max

Dr.Max arriva a Torre Annunziata ed Ercolano. Le quattro Farmacie Palomba entrano a far parte della terza catena di farmacie in Europa, che in Italia è presente con 50 farmacie e un e-commerce dedicato, per una salute alla portata di tutti.

Attraverso una partnership strategica che ha l’obiettivo di sviluppare un progetto comune grazie ad uno scambio di know-how, Dr.Max porterà sul territorio la tipica convenienza del brand insieme all’innovazione e all’ampio assortimento di prodotti, mentre permangono l’esperienza dello staff preparato già presente nelle farmacie Palomba con gli estesi orari di apertura e l’ampia offerta di servizi.

Andrea Cappi, CEO di Dr.Max Italia, dichiara: “Siamo fieri di annoverare tra le nostre Farmacie, anche le Farmacie Palomba con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Dr.Max sul territorio. Un importante investimento che vede quattro farmacie ampliate nell’offerta dei prodotti e dei servizi, puntando come è nello spirito e nella concezione della farmacia Dr.Max su una customer experience unica, che combina accoglienza e ospitalità e una vasta gamma di prodotti disponibili a prezzi convenienti”.

Un’esperienza di consumo nel settore pharma che si rinnova creando una sinergia tra le innovazioni delle Farmacie Dr.Max e la valorizzazione del servizio di qualità e dell’esperienza da sempre tipiche delle Farmacie Palomba.

“Entrare a far parte delle Farmacie Dr.Max è per noi una grande opportunità per crescere insieme sempre di più, inserendo nuove offerte e iniziative” – E continua: “Grazie alla partnership, offriremo ai nostri consumatori un’esperienza ancora migliore, mantenendo invariati l’ampia offerta di servizi di qualità e la presenza del nostro personale qualificato, in un rafforzamento con Dr.Max che diventa un ulteriore supporto concreto per la comunità e il territorio, offrendo una valida assistenza per la salute e il benessere delle persone. E’ una grande soddisfazione aver portato per la prima volta, un gruppo internazionale, nel territorio Campano, con grandi ambizioni di sviluppo per tutto il Sud Italia” – dichiara Maria Palomba, CEO di Dr.Max Ercolano e Dr.Max Torre Annunziata, che detiene una partecipazione nel capitale sociale delle società.

Tra le novità per tutta la clientela arriva la possibilità di sottoscrivere gratuitamente la carta fedeltà Dr.Max, che porta valore agli acquisti dei clienti, consentendo di accedere a sconti e promozioni esclusive.

Queste in dettaglio le farmacie coinvolte:

Farmacia Centrale, in Piazza Imbriani, 26, Torre Annunziata

Farmacia Rovigliano, in Via Ercole Ercoli, 21, Torre Annunziata

Farmacia Torre Sud, in Via Vittorio Veneto, 234, Torre Annunziata

Farmacia Piazza Trieste, in Corso Italia, 58, ad Ercolano

Per maggiori informazioni: http://www.drmax.it/