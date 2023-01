DentalPro apre il suo primo centro a Trieste

DentalPro, gruppo leader dell’odontoiatria italiana, da sempre impegnato a promuovere la salute orale, inaugura la sede di Trieste

DentalPro, il più grande gruppo nel panorama delle cure dentali in Italia, cresce e investe ancora in Friuli Venezia Giulia, inaugurando il suo primo centro nella città di Trieste.

La struttura, situata in Via Renato Imbriani 7, è un ambiente di circa 200 mq, accogliente e privo di barriere architettoniche. Si avvale inoltre di moderne tecnologie, come la TAC 3D e lo scanner intraorale, che consente di acquisire digitalmente l’impronta delle arcate dentali e di effettuare, in prima visita, un check-up digitale della bocca, mostrando in tempo reale al paziente l’immagine in 3D del cavo orale, per aiutarlo a comprenderne meglio lo stato di salute. Nella nuova sede lavora un team multidisciplinare di 10 persone tra staff, assistenti alla poltrona, odontoiatri e igienisti, sotto la Direzione Sanitaria del dr. Tesei, noto e stimato odontoiatra triestino.

Sono lieto di collaborare con un gruppo solido come DentalPro, con il quale ho scelto di iniziare un nuovo progetto professionale, garantendo ai miei pazienti storici la continuità delle cure”, afferma il Direttore Sanitario Lorenzo Tesei. “Uniremo le rispettive forze e competenze, per condividere un modello di gestione dello studio dentistico che sia efficiente e votato alla qualità dell’assistenza e del servizio all’utente. Tra i valori che ci accomunano vi è sicuramente la fiducia nei benefici dell’innovazione tecnologica per un’odontoiatria più sostenibile”.

“Diamo al dottor Tesei il benvenuto nel nostro gruppo”, dichiara Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato di DentalPro. “Da sempre DentalPro punta su tecnologie e standard di cura elevati, impegnandosi per facilitare l’accesso ai trattamenti a un numero di pazienti più ampio possibile, anche mediante partnership e convenzioni con fondi e assicurazioni private. Con la nuova apertura a Trieste, vogliamo contribuire a tutelare il diritto dei cittadini triestini a usufruire di cure dentali sostenibili e di qualità”.

DentalPro conta oggi oltre 260 centri in 16 regioni, più di 2.000 dipendenti e 1.200 professionisti tra odontoiatri e igienisti, con una copertura capillare del territorio nazionale. In 12 anni di attività, ha gestito oltre un milione di pazienti e ottenuto 3 Certificazioni ISO in Sicurezza, Qualità e Ambiente. Le strutture, aperte anche nel weekend con orario continuato, sono collocate nei più importanti Centri Commerciali e nelle principali città italiane, per offrire agli utenti la massima comodità e disponibilità oraria. Le tipologie di trattamenti erogati sono numerose, in grado di soddisfare le esigenze di salute orale di adulti e bambini: dall’odontoiatria generale all’implantologia, all’ortodonzia. Elevati standard di cura e competenza del personale sono garantiti dal controllo del Comitato Medico Scientifico.

“Educare a una corretta cultura della prevenzione, offrendo trattamenti accessibili e di qualità, è la mission con cui, da 12 anni, ci prendiamo cura della salute orale di tante famiglie italiane”, spiega il dottor Samuele Baruch, Direttore del Comitato Medico Scientifico DentalPro. “Oltre un milione di persone finora ci ha accordato la propria fiducia, di cui più di 3.500 in Friuli Venezia Giulia. Un risultato che rappresenta un riconoscimento anche nei confronti del nostro personale, impegnato a seguire ogni paziente con gentilezza e professionalità, prima, durante e dopo le terapie. La salute della bocca non va trascurata ed è bene non rimandare i controlli dal dentista. In DentalPro adottiamo rigidi protocolli di sicurezza, per la massima tutela di pazienti e operatori”.

DentalPro è presente in Friuli Venezia Giulia con due centri, a Udine e a Trieste, e nel 2023 aprirà anche a Monfalcone (GO). L’elenco completo delle strutture in Italia, con i nomi dei rispettivi Direttori Sanitari, è disponibile sul sito https://www.dentalpro.it/centri-dentalpro.html.