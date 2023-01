Artrite reumatoide: dopo vaccino influenza breve stop a metotressato

Nei pazienti con artrite reumatoide, sospendere metotressato per una settimana dopo il vaccino antinfluenzale è sufficiente per la risposta anticorpale

La protezione anticorpale esercitata dal vaccino anti-influenzale in pazienti con artrite reumatoide (AR) che sospendono il trattamento con metotressato per una settimana dopo il vaccino è simile a quella offerta da una sospensione del trattamento immunosoppressore per due settimane. Queste le conclusioni di uno studio presentato al Congresso annuale ACR da una equipe di ricercatori sud-coreani.

Razionale e disegno dello studio

Il metotressato è, notoriamente, il farmaco àncora nel trattamento dell’AR – ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio. Essendo, tuttavia, un farmaco immunosoppressore, è altrettanto noto come il suo impiego possa ridurre la risposta ai vaccini contro l’influenza e la malattia da pneumococco.

In letteratura è stato dimostrato, attraverso trial clinici randomizzati, che la sospensione temporanea del trattamento con questo farmaco per 2 settimane dopo la somministrazione del vaccino anti-influenzale, sia in grado di aumentare la risposta al vaccino del 15%.

“Tuttavia – hanno sottolineato i ricercatori – l’interruzione temporanea del trattamento con qualsiasi farmaco si associa al rischio di recidive di malattia. DI qui la necessità di ottimizzare la durata della sospensione del metotrexato nei pazienti con RA”.

Per verificare che la sospensione del metotrexato per 1 settimana dopo la vaccinazione contro l’influenza stagionale non fosse inferiore, in termini di risposta al vaccino a lungo termine, alla sospensione per 2 settimane nei pazienti con AR, i ricercatori hanno messo a punto un trial prospettico, multicentrico e randomizzato, di non inferiorità.

In questo studio, pazienti con AR sottoposti a trattamento con dose stabilizzata di MTX sono stati randomizzati, secondo uno schema 1:1, a sospendere il farmaco per 1 o 2 settimane dalla somministrazione di un vaccino influenzale stagionale quadrivalente 2021-2022 contenente i ceppi H1N1, H3N2, B-Yamagata e B-Victoria.

L’outcome primario era rappresentato dalla percentuale di pazienti con una risposta vaccinale soddisfacente, definita come un aumento di almeno 4 volte dei titoli anticorpali di inibizione dell’emoagglutinazione contro due o più dei quattro ceppi vaccinali, 4 settimane dopo la vaccinazione.

Tra gli outcome secondari vi erano la risposta positiva e i titoli anticorpali a 4 e 16 settimane dalla vaccinazione. I ricercatori hanno incluso individui senza malattie autoimmuni come gruppo di controllo.

In totale, la popolazione intention-to-treat modificata comprendeva 90 pazienti nel gruppo di interruzione del trattamento con MTX per 1 settimana e 88 nel gruppo di interruzione del farmaco per 2 settimane.

Risultati principali

Dall’analisi dei dati è emerso che la percentuale di risposte soddisfacenti al vaccino non differiva tra i gruppi di interruzione del trattamento con MTX per 1 o 2 settimane.

Nello specifico, le percentuali osservate sono state le seguenti:

– a 4 settimane: 68,9% vs. 75% (p=0,364)

– a 16 settimane: 69,6% vs. 70,3% (p=0,915)

Anche le percentuali di pazienti che hanno raggiunto la sieroprotezione e l’aumento del titolo anticorpale sono risultate simili tra i gruppi a 4 e 16 settimane. Inoltre, le risposte al vaccino tra i pazienti con AR e i soggetti di controllo sono risultate pressochè sovrapponibili.

Riassumendo

In conclusione, la sospensione temporanea di MTX per una settimana risulta essere non inferiore alla sospensione del farmaco per 2 settimane dopo somministrazione del vaccino contro l’jnfiuenza stagionale nell’ìndurre una risposta al vaccino soddisfacente e a lungo termine nei pazienti con AR in trattamento con dose stabile di MTX.

“Pertanto – concludono i ricercatori – …ai fini del potenziamento o dell’ottimizzazione della risposta al vaccino, è possibile saltare una sola dose settimanale di MTX dopo la vaccinazione”.

Bibliografia

Park J et al. Immediate and Long-term Effects of the MTX Discontinuation for 1 vs. 2 Weeks on Vaccine Response to Seasonal Influenza Vaccine: A Non-inferiority Randomized Controlled Trial [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

