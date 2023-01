Tra alta cucina e accoglienza: a Roma nuovo corso di Palazzo Ripetta

Apre a Roma Palazzo Ripetta: tre insegne della ristorazione d’autore e un hotel a 5 stelle nel famoso complesso architettonico del 1600

Al civico 231 di via di Ripetta, a Roma, ha appena aperto le porte Palazzo Ripetta. Hotellerie di lusso, design contemporaneo, arte ed eccellenza enogastronomica riportano alla vita quello che fu il Conservatorio della Divina Provvidenza e di San Pasquale Baylon, il Santo che leggenda vuole inventore dello zabaione. Il complesso architettonico del 1672 si apre dunque alla città (e al turismo) con il preciso intento di dedicarsi all’ospitalità a 360 gradi e h24.

PALAZZO RIPETTA: UN HOTEL A 5 STELLE CON TRE INSEGNE DELLA RISTORAZIONE D’AUTORE

Grazie al restauro e ‘restyling’ voluto dall’imprenditore Giacomo Crisci, amministratore del Gruppo Ginobbi proprietario del complesso, ecco un hotel indipendente a 5 stelle, con 78 tra camere e raffinate suite (con la curatela degli studi Fausta Gaetani Design e M.O.I. Architetti), e un coraggioso progetto di ristorazione ‘all-day dining’. Sono infatti tre gli spazi riservati al Food & Beverage aperti non solo agli ospiti dell’albergo ma soprattutto a Roma e ai romani: l’elegante ristorante ‘San Baylon’, il chiosco all’aperto ribattezzato ‘Piazzetta Ripetta’ e il ricercato ‘Baylon Cocktail Bar’. Tre insegne che Giacomo Crisci ha voluto affidare a una squadra di giovani fuoriclasse della gastronomia e della mixology, coordinata con stile e precisione dalla Director of F&B Operations Alessia Meli.

A tenere le redini dell’infaticabile ‘cuisine d’hotel’ è l’Executive Chef Marco Ciccotelli, chef under 40 con una lunga esperienza tra cucine stellate e hotel di lusso, che porta in tavola una cucina ancorata alle più antiche e nobili ricette italiane ma con un’attitudine assolutamente innovativa nelle tecniche di preparazione, nel gusto e nella visione; una cucina rispettosa della stagionalità degli ingredienti, contraria agli sprechi, attenta alla qualità delle materie prime e ai piccoli produttori del Lazio e d’Italia. Ad affiancarlo nei menù, con chirurgiche incursioni di lievitazioni, panificazioni, pasticceria e gastronomia salata, è il pastry-chef Giuliano Marzullo con la consulenza di Giuseppe Solfrizzi di Le Levain, che per la prima volta porta all’interno di un albergo di lusso l’esperienza e le ricette della sua pluripremiata ‘boulangerie patisserie’ di Trastevere.

LE LEVAIN A PALAZZO RIPETTA

Con Marzullo a Palazzo Ripetta, Le Levain firma non solo inediti dolci al piatto e una collezione di variazioni sullo zabaione, ma anche delizie in formato monoporzione che accompagnano gli ospiti del bistrot all’aperto ‘Piazzetta Ripetta’: dalle colazioni al tea time, dal pranzo all’aperitivo, partendo dai croissant in puro stile francese per arrivare al club sandwich e la ‘cropizza’, fino ai golosi ‘cicchetti’ studiati in abbinamento alla drink list del ‘Baylon’.

IL BAYLON COCKTAIL BAR

Il bar, dall’anima più conviviale di giorno, si anima la sera con le ricette della Bar Manager Desirè Verdecchia che ha perfezionato ben 16 Signature drink insieme ai maestri della mixology del The Jerry Thomas Project, il leggendario ‘Secret Bar’ della Capitale, entrato 6 volte nella classifica dei World’s 50 Best Bars.