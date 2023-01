Steatosi epatica non alcolica: alcuni bimbi sono più a rischio

I bambini che risiedono in quartieri con risorse limitate possono essere maggiormente a rischio di steatosi epatica non alcolica secondo un nuovo studio

I bambini che risiedono in quartieri con risorse limitate possono essere maggiormente a rischio di steatosi epatica non alcolica, secondo i risultati di uno studio presentati al The Liver Meeting.

“L’analisi non dimostra causa ed effetto, ma c’è sicuramente un’associazione tra il luogo in cui vivi – o la privazione del vicinato – e la probabilità di avere una malattia del fegato grasso” evidenzia il prof. John Bucuvalas, direttore della divisione di epatologia e vicepresidente degli affari della facoltà nel dipartimento di pediatria di Jack e Lucy Clark presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai e Mount Sinai Kravis Children’s Hospital.

“Non è chiaro se ciò rifletta le risorse o il cibo disponibile, le esigenze familiari/di lavoro, la disponibilità di luoghi per giocare e fare esercizio, la razza/etnia o un’interazione tra questi fattori”.

Bucuvalas e colleghi hanno condotto una revisione retrospettiva e identificato 201 pazienti, di età compresa tra 2 e 19 anni, che erano in sovrappeso o obesi e con diagnosi di NAFLD da aprile 2009 a ottobre 2020.

I pazienti sono stati inclusi se risiedevano a New York City e avevano due valori ALT , presi a distanza di almeno 60 giorni, che erano superiori alle norme adeguate all’età e al genere.

I ricercatori hanno raggruppato i pazienti e calcolato il Community Deprivation Index (CDI) per ciascun tratto, dove 1 rappresenta il grado più grave di privazione delle risorse su una scala da 0 a 1.

Secondo i risultati dello studio, il 67% della coorte era di sesso maschile, il 78% identificato come ispanico e il 76,6% aveva Medicaid come assicurazione primaria.

Alla diagnosi, l’ALT media era 91,7 U/L. Su 121 procedure elastografiche transitorie, il 67,8% dei pazienti presentava steatosi S3 e il 10,7% fibrosi F3 o F4. Di 23 biopsie eseguite, il 30,4% presentava fibrosi di stadio 3 o 4.

Il CDI medio nella coorte NAFLD era 0,50 contro 0,39 a New York City e 0,35 a livello nazionale.

Sebbene i ricercatori abbiano riconosciuto che è necessaria un'”indagine più approfondita” per confermare ed espandere questi risultati, Bucuvalas consiglia ai medici di essere consapevoli e di condurre approfondire le storie dei pazienti con discussioni sulle sfide che le famiglie devono affrontare.

“L’impatto sul vicinato è reale”, ha affermato, “ed esplorare le risorse fuori casa è fondamentale per lo sviluppo di un piano efficace, soprattutto considerando che i cambiamenti comportamentali sono il cardine della mitigazione della condizione”.

Un lavoro americano dello scorso maggio evidenzia come risultato dell’epidemia di obesità, la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) rappresenta una preoccupazione medica globale durante l’infanzia con un aumentato rischio cardiometabolico strettamente correlato e una revisione cinese della letteratura riassume le evidenze epidemiologiche secondo cui la NAFLD è patologicamente associata a uno stile di vita sedentario, abitudini alimentari malsane e sindrome metabolica.

Molte meta-analisi pubblicate hanno dimostrato che il fumo, la breve durata del sonno, la carne rossa, le bibite, lo zucchero (glucosio e fruttosio), l’obesità e l’iperuricemia sembrano aumentare il rischio di NAFLD.

Al contrario, è stato riportato che caffè, tè verde, alcol modesto, noci, esercizio e perdita di peso hanno un rischio ridotto di sviluppare NAFLD.

Sicuramente la pandemia da Covid ha costretto le persone a una vita più sedentaria e i dati lo dimostrano ma tenendo conto delle pesanti conseguenze a cui è collegata la steatosi epatica bisogna intraprendere in tutto il mondo misure sanitarie urgenti di prevenzione partendo dai bambini e dagli adolescenti.

Bucuvalas J, et al. Abstract 116. Pediatric non-alcoholic fatty liver disease: Residing in low-resource neighborhoods may increase risk. Presented at: The Liver Meeting; Nov. 4-8, 2022; Washington (hybrid).

Pediatric Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Children (Basel). 2017 Jun; 4(6): 48. Published online 2017 Jun 9.

Lifestyle as well as metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease: an umbrella review of evidence from observational studies and randomized controlled trials. BMC Endocr Disord. 2022; 22: 95.Published online 2022 Apr 10.

