Pioggia di fondi per i lavori allo stadio Maradona di Napoli

Per lavori allo stadio Maradona di Napoli stanziati oltre due milioni di euro da Comune e Città metropolitana: l’obiettivo è completarli entri fine mese

Come annunciato recentemente, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso di stanziare “una cifra rilevante” per provvedere alla realizzazione di lavori necessari allo Stadio Maradona. Così in una nota di Palazzo San Giacomo in cui si legge che come fondi ordinari del Comune, con apposita delibera approvata oggi in giunta, “sono stati stanziati 374mila euro per i lavori ai bagni dello stadio Maradona destinati ai disabili, raccogliendo le sollecitazioni giunte da più parti”.

Obiettivo dell’amministrazione è “terminare tali lavori entro la fine di gennaio”.

OPERE CON FONDI DEL COMUNE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA

A questa somma va aggiunta la cifra pari a circa 2 milioni di euro della Città metropolitana deliberati per realizzare la manutenzione straordinaria dello stadio per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, di efficientamento energetico e di accessibilità. A tale scopo la giunta comunale ha approvato il relativo progetto tecnico.