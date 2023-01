Su Rai 5 il documentario “Animali innamorati”

Dai cani selvaggi ai pinguini: uno studio sull’amore al centro del doc “Animali innamorati”, in onda domenica 8 gennaio alle 21.15 su Rai 5

Per secoli si è ritenuto che gli animali non condividessero le emozioni come gli umani, ma le nuove scoperte scientifiche stanno ribaltando questa visione. Da qui, l’idea di Liz Bonnin di portare alla luce le complesse e diverse relazioni tra gli animali, con uno sguardo particolare alla loro capacità di amare. Uno studio al centro del doc “Animali innamorati”, in onda domenica 8 gennaio alle 21.15 su Rai 5.

Il viaggio conduce la conduttrice nella Repubblica Democratica del Congo, dove incontra alcuni dei parenti più stretti dell’uomo, i bonobo, grandi cultori in materia di relazioni durature. Ma non solo. Dai cani selvaggi in Africa, ai tamarini del Regno Unito, Bonnin tenterà di capire quali siano gli elementi che permettono agli animali di avere rapporti prolungati nel tempo. Per alcune specie, queste relazioni durano una vita. È il caso di Franki ed Et, due elefanti con alle spalle una storia di straordinaria amicizia e quello di Dotty e Zee, una coppia di pinguini legati da un rapporto decennale. Ma come si innamorano gli animali?