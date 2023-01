Sindrome radiologicamente isolata: benefici da dimetilfumarato

Studio ARISE: il trattamento precoce con dimetilfumarato riduce il rischio di primo evento clinico demielinizzante nei pazienti con sindrome radiologicamente isolata

I risultati dello studio pivotale ARISE hanno dimostrato che il trattamento precoce con dimetilfumarato ha ridotto significativamente il rischio di primo evento clinico demielinizzante nei pazienti con sindrome radiologicamente isolata (RIS). Presentato ad Amsterdam, durante il Congresso ECTRIMS 2022, ad Amsterdam, questo è stato il primo studio in assoluto a mostrare un beneficio della terapia modificante la malattia (DMT) nei pazienti con RIS.

Lo studio clinico, controllato con placebo, multicentrico e in doppio cieco, ha incluso 87 pazienti che hanno soddisfatto i criteri RIS del 2009 che sono stati randomizzati in modo proporzionale 1:1 a ricevere o il dimetilfumarato orale alla dose di 240 mg due volte al giorno o il placebo. I pazienti sono stati trattati per un massimo di 96 settimane.

Una conferma al concetto dell’utilità di un intervento precoce

L’endpoint primario del tempo all’insorgenza dei sintomi clinici attribuibili all’evento demielinizzante del sistema nervoso centrale (SNC) alla settimana 96 è stato altamente ridotto dopo il trattamento nel braccio di trattamento attivo, sia non aggiustato ( hazard ratio [HR]: 0,18; IC 95%: 0,05-0,63; P= 0,007) sia aggiustato (HR: 0,07; IC 95%: 0,01-0,45; P= 0,005) secondo il modello di regressione dei rischi proporzionali di Cox.

«Questi risultati supportano il concetto di trattamento e intervento precoce nello spettro della malattia della sclerosi multipla (SM)» ha detto durante la sua presentazione il ricercatore capo Darin Okuda, Professore di Neurologia e Direttore del Programma di Imaging di Neuroinnovazione e Sclerosi Multipla e Neuroimmunologia presso l’University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas.

Okuda è stato un pioniere in questo campo per molti anni, coniando per la prima volta il termine RIS nel 2009 a seguito di una ricerca completata dal suo gruppo. La RIS possiede caratteristiche MRI altamente tipiche per la SM senza sintomatologia clinica indicativa di demielinizzazione del SNC.

Effetti profondi sulla progressione della disabilità a lungo termine

In questo studio, Okuda e colleghi hanno ipotizzato che un intervento di trattamento precoce potesse estendere il tempo al primo evento clinico acuto o progressivo derivante dalla demielinizzazione del SNC e ridurre la nuova attività radiologica. Analogamente alla SM, si ritiene che il trattamento precoce possa comportare effetti più profondi sulla riduzione della progressione della disabilità a lungo termine.

Nel complesso, il trattamento con dimetilfumarato ha determinato una riduzione del rischio superiore all’80% rispetto al placebo nella prevenzione di un primo evento clinico correlato alla demielinizzazione del SNC.

Dopo aggiustamento per il numero di lesioni che aumentano il gadolinio al basale, c’è stata una significativa riduzione del numero di lesioni iperintense pesate in T2 nuove o di recente ingrandimento (un endpoint secondario) nel braccio dimetilfumarato rispetto a quelli trattati con placebo (HR: 0,20; IC 95%: 0,04-0,94; P= 0,042). L’aumento del gadolinio era presente solo in 1 individuo alla settimana 96, pertanto non è stato possibile eseguire analisi statistiche.

Sebbene il braccio in trattamento attivo abbia avuto reazioni avverse più moderate (31,8% vs 20,9%), gli eventi gravi sono stati simili tra i gruppi (4,5% vs 9,3%). Tra i 2 gruppi, il tasso di interruzione è stato simile (dimetilfumarato, n = 12; placebo, n = 13).

Da notare che 10 degli 87 individui non hanno completato l’intero periodo di trattamento di 96 settimane poiché lo studio è stato interrotto prematuramente dallo sponsor dello studio a causa del lento ritmo nel reclutamento, ha detto Okuda. Se questi individui dovessero essere esclusi, il tasso di interruzione sarebbe del 23% per il gruppo dimetilfumarato e del 19% per quelli trattati con placebo.

La ricerca originale del 2009

La ricerca originale di Okuda e colleghi che ha caratterizzato il RIS (Okuda DT, et al. Neurology. 2009;72:800-805) si basava su uno studio di coorte di 44 individui, in cui l’esame neurologico alla scansione MRI iniziale si è dimostrato normale in quasi tutti i casi.

Mentre la progressione radiologica è stata identificata nel 59% dei casi, solo 10 pazienti si sono convertiti alla sindrome clinicamente isolata o alla SM definita. Inoltre, lo studio ha dimostrato che la presenza di lesioni che aumentano il contrasto alla risonanza magnetica iniziale era predittiva della diffusione nel tempo alla ripetizione dell’imaging del cervello (HR: 3,4; IC 95%: 1,3-8,7; P= 0,01).

Okuda DT, Kantarci O, Lebrun-Frenay C, et al. Multi-center, randomized, double-blind assessment of dimethyl fumarate in extending the time to a first clinical demyelinating event in radiologically isolated syndrome (ARISE). Presented at: ECTRIMS Congress 2022; October 26-28; Amsterdam, Netherlands.