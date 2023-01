Gestione del dolore: si interrompe la strada dei farmaci NGF

Regeneron ha abbandonato l’ultimo farmaco della classe NGF ancora in sviluppo: era in fase 3 di sperimentazione per il dolore da osteoartrite del ginocchio o dell’anca

La speranza che gli inibitori del fattore di crescita nervoso (NGF) potessero essere un’alternativa agli oppioidi per alleviare il dolore si è definitivamente spenta con la notizia che Regeneron ha abbandonato l’ultimo farmaco della classe ancora in sviluppo.

Nell’aggiornamento dei risultati del terzo trimestre, l’azienda ha confermato di aver interrotto l’ulteriore sviluppo di fasinumab, un farmaco NGF gestito in collaborazione con Teva e Mitsubishi Tanabe Pharma che era in fase 3 di sperimentazione per il dolore da osteoartrite del ginocchio o dell’anca.

Si tratta di uno sviluppo deludente, ma non inaspettato, per il programma, precedentemente descritto da Regeneron come una “enorme opportunità bilanciata da un rischio significativo”.

Il NGF è un neuropeptide della famiglia delle neurotrofine il cui ruolo consiste principalmente nel regolare la crescita, il mantenimento, la proliferazione e la sopravvivenza di sottoinsiemi di neuroni.

NGF si lega ai recettori della chinasi-A (TrkA) correlati alla tropomiosina sulla superficie di neuroni sensoriali. Questa interazione amplifica il dolore, principalmente dolore nocicettivo, aumentando la produzione di diversi neuromediatori coinvolti nel dolore e la sensibilità del neurone . Tra i mediatori vi è sicuramente la sostanza P e il peptide regolato dal gene della calcitonina.

Il numero di inibitori dell’NGF in fase di sviluppo è stato costantemente ridotto negli ultimi anni, soprattutto a causa di problemi di tossicità, e fino all’anno scorso fasinumab era uno dei due candidati rimasti in fase di sperimentazione clinica.

Il principale rivale di Regeneron per lungo tempo è stato Pfizer con tanezumab, che aveva depositato la richiesta di commercializzazione negli Stati Uniti e nell’Unione Europea per il dolore legato all’osteoartrite, prima di essere respinto dalle autorità di regolamentazione per motivi di sicurezza.

La Fda ha respinto il farmaco l’anno scorso dopo che i suoi consulenti esperti hanno votato 15 a 1 contro l’approvazione, e l’EMA ha seguito l’esempio quando il suo comitato per i farmaci per uso umano ha dichiarato che i rischi erano troppo elevati e che non c’erano prove sufficienti per dimostrare che fornisse sollievo dal dolore superiore rispetto ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

I farmaci della classe sono stati collegati a casi di una forma di osteoartrite in rapida progressione, che può distruggere completamente le articolazioni e renderne necessaria la sostituzione. Di fronte alla resistenza normativa, poco dopo, Pfizer ha rinunciato al tanezumab.

Ad oggi, non è stata trovata alcuna spiegazione pienamente convincente. Le ipotesi includono l’artropatia neurogenica, un uso eccessivo delle articolazioni consentito dal sollievo dal dolore e anomalie nel metabolismo osseo subcondrale.

Tuttavia, la stragrande maggioranza dei casi di rapida distruzione articolare si è verificato in pazienti che stavano assumendo entrambe le terapie, anti-NGF ad alte dosi e un FANS.

Nel 2018 Regeneron e Teva hanno riportato risultati positivi ad interim di fase 3 con fasinumab in pazienti con dolore cronico dovuto a osteoartrite del ginocchio o dell’anca, ma poco dopo hanno dovuto interrompere i bracci a dosi più elevate a causa di problemi di tossicità.

La scomparsa di fasinumab traccia una linea di demarcazione nella classe degli inibitori di NGF, anche se potrebbero esserci delle note a piè di pagina.

Al momento dell’aggiornamento di settembre, AstraZeneca stava ancora sviluppando MEDI7352, un anticorpo bispecifico che combina l’inibizione di NGF e TNF, potenzialmente in grado di colpire sia il dolore che l’infiammazione associati all’osteoartrite. Il farmaco ha iniziato una sperimentazione di fase 2 nel 2018, ma, pur essendo ancora elencato come programma attivo nell’aggiornamento della pipeline dell’azienda di luglio, da qualche tempo non si hanno più notizie.