Generali Real Estate sceglie le soluzioni software di Fenergo

L’unicorno irlandese Fenergo, supportata da Enterprise Ireland, è stata scelta dal colosso italiano Generali Real Estate per la digitalizzazione dell’OnBoarding dei clienti

L’unicorno irlandese Fenergo è stata scelta dal colosso italiano Generali Real Estate per la digitalizzazione dell’OnBoarding dei clienti e la semplificazione della gestione delle procedure di conformità alle normative.

Fenergo, azienda fornitrice di soluzioni software leader nel Client Lifecycle Management (CLM) e Know-Your-Customer (KYC) per istituzioni finanziarie, fornisce a Generali Real Estate , asset manager del Gruppo Generali specializzato in investimenti in real estate, i servizi di CLM SaaS per gestire l’allineamento con la nuova normativa dell’Unione Europea e migliorare, di conseguenza, l’esperienza di OnBoarding dei suoi clienti.

Generali Real Estate, che ha circa 38 miliardi di Euro di asset in gestione, a partire dal secondo trimestre 2022 utilizza la soluzione SaaS CLM di Fenergo in otto Paesi europei, per integrare digitalmente nuovi clienti e controparti nelle transazioni immobiliari. Il gestore immobiliare con sede in Italia, operativo a livello europeo, sarà anche in grado di razionalizzare il processo di Due Diligence sulle controparti, in modo rapido ed efficiente in linea con i requisiti della UE.

Generali Real Estate è il primo player del settore immobiliare in Italia ad adottare la soluzione CLM SaaS di Fenergo per i propri processi di Due Diligence e di OnBoarding; la soluzione fornisce un vantaggio competitivo, garantendo il rispetto degli obblighi di conformità. Inoltre, Generali Real Estate fruisce di tutti i vantaggi di un SaaS, tra cui la rapida implementazione, il ridotto TCO, la disponibilità e agilità operativa.

Samah Mohamed, Chief Agility Officer di Generali Real Estate, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è garantire che i nostri clienti e le nostre controparti sperimentino un processo di identificazione e verifica della loro identità efficiente e lineare, automatizzando i processi normativi e consentendo ai nostri colleghi di continuare a focalizzarsi su attività a valore aggiunto”.

Stella Clarke, Chief Strategy & Marketing Officer di Fenergo, ha aggiunto: “Il settore immobiliare si trova ad affrontare una crescente necessità di effettuare Due Diligence per l’AML e il KYC. La nostra soluzione SaaS CLM, riconosciuta dal settore, ha garantito a Generali Real Estate una rapida operatività con una soluzione CLM end-to-end digitale, consentendo inoltre un’adeguata trasparenza sulle controparti, e garantendo la soddisfazione delle aspettative dei clienti per interazioni digitali low-touch”.

Fenergo è il fornitore leader di soluzioni digitali per la gestione del ciclo di vita dei clienti (CLM) e la trasformazione digitale per le istituzioni finanziarie. Il suo software trasforma e ottimizza digitalmente i processi CLM end-to-end, dall’onboarding normativo all’integrazione dei dati, dalla gestione dei dati di clienti e controparti, alle revisioni e rimedi del ciclo di vita del cliente, fino all’offboarding del cliente.

L’azienda irlandese è supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo e 1° VC d’Europa.

Fenergo è riconosciuta per la sua profonda esperienza nei servizi finanziari e nella regolamentazione, nonché per il motore delle regole preconfigurato che garantisce che le istituzioni finanziarie siano a prova di futuro rispetto all’evoluzione delle normative su Know Your Customer (KYC), Anti-Money-Laundering (AML), sulla tassazione ambientale, sociale, e di governance (ESG) basate su derivati OTC in 120 giurisdizioni.

Con sede a Dublino, Fenergo ha uffici in Nord America, Regno Unito, Polonia, Italia, Spagna, Sud Africa, Asia Pacifico e Emirati Arabi Uniti.