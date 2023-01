Amgen acquista Horizon Therapeutics

Industria farmaceutica: Amgen si è presa Horizon Therapeutics che era contesa anche da Janssen e Sanofi. L’accordo vale 28,5 miliardi di dollari

Alla fine l’ha spuntata Amgen che si è presa Horizon Therapeutics che era contesa anche da Janssen e Sanofi. L’accordo vale 28,5 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’acquisizione, Amgen pagherà 116,50 dollari per azione Horizon, un premio del 20% circa rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e del 48% rispetto al valore delle azioni prima che Horizon rivelasse di essere in trattativa.

Horizon è quotata al Nasdaq, ma ha la sede centrale in Irlanda e attività a Dublino, Deerfield, Ill. e una nuova struttura a Rockville, Md. Sviluppa farmaci per il trattamento di rare malattie autoimmuni e infiammatorie gravi, attualmente venduti soprattutto negli Stati Uniti.

Il suo farmaco più importante, Tepezza (teprotumumab), è utilizzato per il trattamento degli adulti affetti da orbitopatia tiroidea, una condizione rara in cui i muscoli e i tessuti adiposi dietro l’occhio si infiammano, provocando protrusione oculare. Si tratta del primo farmaco approvato dall’Fda per questa condizione.

L’anno scorso, il fatturato di questo prodotto è più che raddoppiato, facendo salire le vendite nette complessive dell’azienda del 47% a 3,23 miliardi di dollari. Di recente, Horizon ha dichiarato che le vendite nette annuali del farmaco sono destinate a raggiungere un picco di oltre 4 miliardi di dollari, poiché l’azienda mira a ottenere l’approvazione per la vendita in Europa e Giappone.

Gli altri farmaci di Horizon includono Krystexxa per il trattamento della gotta, una forma di artrite infiammatoria, e Ravicti, un farmaco usato per gestire i livelli elevati di sangue causati da una condizione genetica nota come disordine del ciclo dell’urea.

Commentando l’annuncio, Robert A. Bradway, presidente e amministratore delegato di Amgen, ha dichiarato: “L’acquisizione di Horizon è un’opportunità irresistibile per Amgen, coerente con la nostra strategia di crescita a lungo termine attraverso la fornitura di farmaci innovativi che rispondono alle esigenze dei pazienti affetti da gravi patologie. La leadership decennale di Amgen nei settori dell’infiammazione e della nefrologia, unita alla nostra presenza globale e alle nostre capacità biologiche di livello mondiale, ci consentirà di raggiungere molti più pazienti con farmaci di prima qualità come Tepezza, Krystexxa e Uplizna. Inoltre, i potenziali nuovi farmaci della pipeline di Horizon integrano fortemente il nostro portafoglio di ricerca e sviluppo. L’acquisizione di Horizon favorirà la crescita del fatturato e dell’EPS non-GAAP di Amgen e si prevede che avrà un effetto accrescitivo a partire dal 2024”.

Amgen ha già una presenza nel settore delle malattie autoimmuni e infiammatorie e ha avuto successo con prodotti per altre condizioni a “bassa prevalenza”, come i dirigenti hanno definito la malattia oculare della tiroide. Tepezza potrebbe essere venduto dalla stessa rete che potrebbe presto vendere un biosimilare di Eylea, ha sottolineato Murdo Gordon, responsabile delle operazioni commerciali di Amgen. Anche la mossa del gruppo su Chemocentryx all’inizio di quest’anno si inserisce nella pipeline di Horizon.

Come sempre in questi casi ci si domanda se Amgen abbia pagato troppo questa acquisizione. Per rispondere al quesito ci vorrà del tempo. Gli investitori possono forse trarre conforto dal fatto che il premio pagato è simile a quello dell’ultima acquisizione del settore in questa fascia di dimensioni: la mossa di Astrazeneca su Alexion.

Amgen è sotto pressione e dovrà contrastare il fatto che i brevetti di alcuni dei suoi prodotti più venduti – Prolia, Xgeva, Otezla e Kyprolis – inizieranno a scadere a partire dal 2025. Inoltre, il mega-blockbuster anti-TNF Enbrel e l’agente orale per la psoriasi Otezla sono messi sotto pressione dal nuovo agente orale Sotyktu di Bristol Myers Squibb da un lato e dai biosimilari di Humira, che arriveranno negli Stati Uniti nel giro di poche settimane, l’uno dall’altro.