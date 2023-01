Uniti nella stessa lotta: Fedez ricorda Vialli su Instagram

Fedez ricorda Vialli: “Ho pianto al telefono con lui. Conosceva il mio dolore”. Il calciatore lo aveva chiamato per sostenerlo dopo la scoperta di un raro tumore al pancreas

È un Fedez commosso quello che su Instagram saluta Gianluca Vialli, morto oggi a 58 anni. Il calciatore da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, lo stesso male che aveva colpito il cantante lo scorso anno.

LEGGI ANCHE: Vialli: “L’abbraccio con Mancini a Wembley più bello di quando gli passavo la palla e faceva goal”

“Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile”, ha dichiarato Fedez in una storia sul social, ricordando il sostegno fornito da Vialli subito dopo aver scoperto la sua malattia. “Avremmo dovuto vederci e avevamo ripromesso di farci una foto con la cicatrice. Condoglianze alla famiglia. Sono costernato dal non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”, ha aggiunto.