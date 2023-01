Previsioni meteo 6 gennaio 2023: Epifania con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 gennaio 2023: ultime ore di stabilità sull’Italia con l’anticiclone, nel weekend torna il maltempo

Il fine settimana dell’Epifania inizia con condizioni meteo stabili su tutta l’Italia che è ancora abbracciata da un robusto promontorio anticiclonico. Lo scenario attuale, che non vede variazioni da prima di Natale, è destinato però a cambiare nel corso del fine settimana. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma senza precipitazione associate, mentre da domani è attesa la svolta.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS trova conferme, nella seconda parte del weekend dell’Epifania, l’arrivo di un possente vortice di bassa pressione che potrebbe portare maltempo diffuso in Italia con la formazione di un minimo secondario al Centro-Nord. Perturbazione che già domani potrebbe raggiungere con le prime deboli piogge le regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, venerdì 6 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure, maggiori spazi di sereno sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nuvole e deboli piogge possibili su Liguria e Friuli, ampi spazi di sereno sulle Alpi. In serata locali precipitazioni sulla Liguria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Tirreniche, ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nuvole, locali piogge sulle coste tirreniche. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo al Nord e al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .