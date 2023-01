Noemi Graziano in radio e in digitale con “One of them”

Disponibile in radio e in digitale “One of them” (etichetta Roxy Studio Record), il singolo d’esordio della cantautrice e polistrumentista palermitana Noemi Graziano

Esce in radio e in digitale “One of them” (etichetta Roxy Studio Record), il singolo d’esordio della cantautrice e polistrumentista palermitana Noemi Graziano.

“One of them” è fortemente influenzato dalla cultura e dallo stile pop-rock degli ultimi anni a cui l’autrice sente di appartenere: “Poter esser parte di coloro che attraverso la loro musica – dice l’artista – riescono a comunicare con le persone, condividendo sé stessi e realizzandosi sotto un profilo artistico e professionale. È un brano che incoraggia a seguire la propria strada nonostante non sia sempre facile, al concentrarsi sul lavorare ai propri obiettivi e al non ascoltare chiunque cerchi di mettersi in mezzo tra noi e il futuro che desideriamo”. Testo e composizione del singolo è opera di Noemi Graziano, mentre gli arrangiamenti sono di Fabio Castorino.

Noemi Graziano è un’artista palermitana, classe 2002. La sua passione per la musica si manifesta a otto anni quando inizia a studiare privatamente pianoforte, per poi decidere in seguito di iscriversi a pianoforte classico al Conservatorio, che ha frequentato per sei anni, ottenendo anche la licenza di solfeggio. Nel frattempo, inizia anche con lo studio autodidatta e non di strumenti come il violino, la chitarra e l’ukulele. Per quanto riguarda il canto, ha iniziato a studiare privatamente all’età di dodici anni e non ha più smesso. Contemporaneamente inizia a scrivere le prime canzoni e a sviluppare il proprio stile musicale nell’ambito della scrittura e composizione. Nonostante la pandemia, ha avuto possibilità di fare esperienza live facendo conoscere anche parte dei suoi brani in un format acustico piano e voce.

Lo studio di registrazione Roxy Studio nasce a Palermo nel 2002 con l’intenzione di diventare un punto di riferimento musicale ed artistico in Sicilia. Fondato, ideato e diretto da Fabio Castorino, lo studio vanta collaborazioni nazionali e internazionali di spicco: Warner Music, per la quale è divenuto “Warner Official Supplier”; Steinberg (rinomata software house di prodotti audio professionali), di cui è divenuto centro di formazione certificato per tecnici del suono; Netflix, con un doppiaggio di Pierfrancesco Favino in “Marco Polo”; Sky Europe (speakeraggio di uno spot per la Bundesliga); Ricky Tognazzi, speakeraggio dell’intero cast per il film “Boris Giuliano”, Angela Gheorghiu, registrazione della voce per conto di Warner Music. VoiceOver in 4 lingue per la realizzazione del sito su Maria Callas per conto di Warner Music. E collaborazioni con Rossana Casale, Paolo Vallesi, Fiordaliso, Michele Torpedine, produttore), Luca Chiaravalli (produttore) e Adriano Pennino (produttore).

Dalla voglia di produrre i propri artisti e di abbracciare più generi, dallo studio di registrazione nascono tre etichette, fondate da Fabio Castorino insieme a Massimo Pitti, con tre mission diverse: Roxy Studio Records per la musica pop, rock e urban e altri generi; Sintezo Records per la musica elettronica (con stili e generi diversi: dalla techno, all’house, alla dance) etichetta che ha prodotto KRIS KISS, artista che vanta collaborazioni con Hardwell, Steve Aoki, Don Diablo, Vado Gonzales, Fedde Le Grand, Daddy’s Groove e Laidback Luke e BRAWO, che ha collaborato alla produzione di titani dell’industria musicale come Pharrell Williams, Alex Gaudino, Hiisak, Ben Dj e molti altri. La terza è Vang Records, dedicata alla musica cristiana, nel cui roster compaiono già la cantautrice e worship leader di Pdg Worship Valeria Gaglio e le cantautrici Chantal Prestigiacomo e Sharon Sanzo.

