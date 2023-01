Il film “Nureyev – The White Crow” su Rai 5: ecco la trama

“Nureyev – The White Crow” di Ralph Fiennes in prima serata su Rai 5. Storia di una leggenda della danza, ecco la trama del film

Danza e passione, amore e spionaggio s’intrecciano in un film biografico che racconta la vita di Rudolf Nureyev e il momento in cui, a soli 22 anni, decide di fuggire dall’Unione Sovietica per stabilirsi in Occidente. Venerdì 6 gennaio alle 21.15, a trent’anni dalla scomparsa dell’artista, Rai 5 propone “Nureyev – The White Crow”, basato sulla biografia di Julie Kavanagh e realizzato nel 2018 da Ralph Fiennes, il quale oltre a dirigere il film interpreta anche il ruolo di Puskin, che del grande ballerino fu mentore. E’ il 1961, e durante la tappa parigina di una tournée all’estero, il ballerino riesce a sottrarsi al controllo del Kgb e ottenere asilo politico in Francia. In poco tempo sarebbe diventato una leggenda della danza classica. Nel cast, Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov, Raphaël Personnaz, Olivier Rabourdin.