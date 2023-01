Vaccini a mRNA: Seqirus e Arcturus Therapeutics uniscono le forze

L’unità Seqirus di CSL ha avviato una collaborazione con Arcturus Therapeutics per l’accesso alla tecnologia di mRNA autoamplificante per i vaccini Covid

L’unità Seqirus di CSL ha avviato una collaborazione con Arcturus Therapeutics per l’accesso alla tecnologia di mRNA autoamplificante di quest’ultima a supporto dello sviluppo di vaccini contro il COVID-19, l’influenza e altre malattie infettive respiratorie. In base all’accordo, CSL effettuerà un pagamento anticipato di 200 milioni di dollari, mentre Arcturus potrà beneficiare di oltre 4 miliardi di dollari in potenziali milestone.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità entusiasmante per integrare il programma di mRNA di nuova generazione di CSL con un partner che ha sviluppato una piattaforma per fornire forniture cliniche in fase avanzata su scala”, ha dichiarato Paul McKenzie, Chief Operating Officer di CSL. Il mese scorso, CSL ha riportato dati preclinici positivi che dimostrano che i suoi candidati vaccini antinfluenzali a base di mRNA autoamplificati producono una risposta immunitaria potente e cross-reattiva contro i ceppi di influenza pandemica e stagionale.

Ad aprile, Arcturus non era riuscita a impressionare gli analisti con i dati di Fase III relativi al suo vaccino Covid-19 ARCT-154. Il tasso di efficacia del 55% nella prevenzione della malattia sintomatica era rispettabile e rientrava nell’intervallo di efficacia richiesto per l’approvazione, ma non è riuscito a catturare l’attenzione a scapito dei due vaccini mRNA dominanti di Moderna e Pfizer/BioNTech che offrono tassi di protezione ben più elevati.

Ma la domanda di vaccini Covid è diminuita rapidamente e le campagne di richiamo sono state molto sotto alle aspettative. Tutto ciò ha un pà spento l’entusiasmo per la società biotech, un marcato scetticismo che si è manifestato di recente con le dichiarazioni dekll’analsita Joel Beatty della società Baird: “Continuiamo a essere cauti su questo titolo. Riteniamo poco probabile che il programma di vaccino COVID-19 venga approvato e reso competitivo in un mercato di grandi dimensioni. Inoltre, siamo cauti sulla probabilità che lo studio ARCT-810 acceleri a sufficienza per generare dati sostanziali di fase 2 entro i limiti di liquidità dell’azienda.”

CSL occupa una posizione strategicamente critica nella regione del Pacifico e il suo team è chiaramente convinto che la domanda futura di nuovi vaccini a base di mRNA potrebbe essere immensa, dato che nuove pandemie minacciano di aggiungersi alla domanda stagionale di vaccini.

Arcturus offre anche un potenziale vantaggio rispetto alla grande concorrenza globale, grazie alla sua attenzione per l’mRNA auto-amplificante che, a detta del team, consente di somministrare dosi molto più piccole che possono durare più a lungo, il che potrebbe essere un fattore importante per qualsiasi nuova epidemia di un virus inaspettato.

“È importante sottolineare che si tratta di un altro passo avanti verso il nostro obiettivo a lungo termine di far progredire la salute pubblica sviluppando e commercializzando vaccini potenziati per l’influenza e la preparazione alle pandemie multi-patogene”, ha aggiunto Steve Marlow, direttore generale di CSL Seqirus. “La collaborazione fornisce anche un percorso per offrire un richiamo di Covid-19, fornendo un’altra opzione differenziata agli operatori sanitari e ai governi di tutto il mondo”.

Quasi tutti i principali produttori di vaccini, da Sanofi a GSK, stanno stringendo nuove alleanze nel settore, in quanto l’mRNA sconvolge un mercato enorme un tempo controllato da pochi operatori. Arcturus è forse arrivata in ritardo, ma oggi si sta facendo avanti con stile.

Termini econiomici dell’accordo

Nell’ambito del nuovo accordo, CSL otterrà la licenza per la tecnologia STARR di Arcturus per l’auto-amplificazione dell’mRNA e per la sua piattaforma di rilascio di nanoparticelle lipidiche LUNAR. CSL guiderà lo sviluppo e la commercializzazione dei vaccini nell’ambito della collaborazione, con piani di avanzamento per i vaccini contro il COVID-19, l’influenza, la preparazione alle pandemie e altre tre malattie infettive respiratorie.

Arcturus ha sottolineato che le potenziali milestone comprendono oltre 1,3 miliardi di dollari legati agli obiettivi di sviluppo e più di 3 miliardi di dollari legati agli obiettivi commerciali. Inoltre, Arcturus ha diritto a ricevere una quota di profitto netto del 40% per i prodotti vaccinali COVID-19 e fino a royalties a due cifre per i vaccini contro l’influenza, la preparazione alle pandemie e altri tre agenti patogeni respiratori.