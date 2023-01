Rayan & Intifaya: 4 nuovi inediti per “Drak Days”

Rayan & Intifaya: la nuova e ampliata versione di “DARK DAYS” si completa con 4 inediti disponibili online sulle piattaforme streaming

Escono in digitale, distribuiti da Believe, due nuovi singoli di Rayan e Intifaya, “Dry e Vai” featuring J Lord e “Nati per questo”. I due brani vanno ad aggiungersi a “Sono tristi anche le star” e “Rocky & Rihanna”, pubblicati tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, e così completano la tracklist della nuova versione di “Dark Days” (https://bfan.link/dark-days-4), l’ultimo album di Rayan & Intifaya, pubblicato lo scorso giugno.

Il duo padovano di origine palestinese aggiunge dunque in totale 4 nuovi brani a “Dark Days”: “Sono tristi anche le star” (prod. CRVEL & Oddsphere / Qui il video), Rocky & Rihanna (prod. CRVEL & Nardi), “Dry e vai” feat. J Lord (prod. CRVEL) e “Nati per questo” (prod. Achille G / Qui il video).

I due artisti, fratelli di sangue, hanno lavorato a queste nuove tracce sempre con l’intento di raccontarsi senza calcoli e con la precisa volontà di non concepire semplici hit ma canzoni con sostanza e cura musicale, a partire dalle melodie. La ricerca di uno stile originale è fondamentale nell’approccio alla musica di Rayan e Intifaya e CRVEL, in questo senso, grazie alla sua formazione da musicista, ha dato un apporto importante, anche inserendo delle chitarre in qualche produzione musicale. I 4 nuovi brani aggiunti ai 13 presenti in origine confermano questo percorso artistico intrapreso dai due artisti, che si dilettano a cavalcare l’universo sonoro creato da CRVEL, protagonista delle produzioni anche in questi nuovi brani, seppur affiancato da altri artisti. “I nostri Dark Days – racconta Rayan e Intifaya – non erano ancora finiti. Nell’ultimo periodo abbiamo passato molto tempo in studio e quello che abbiamo creato ci sembrava la continuazione naturale del disco. Siamo riusciti a raccontarci ancora di più e c’erano ancora dei mood mancanti che per noi dovevamo per forza uscire e far parte dell’album. Ora il viaggio è completo”.

Rayan (1998) e Intifaya (1993), fratelli di sangue, sono due rapper di origine palestinese nati e cresciuti a Padova. Dopo aver mosso i primi passi nella musica durante l’adolescenza ed essersi fatti notare, anche da solisti, per il loro stile originale, i due conquistano sempre più attenzioni da parte del pubblico, dei media e delle piattaforme streaming entrando in varie playlist rilevanti. Dal 2019 pubblicano musica con costanza puntando su originalità e qualità e, di conseguenza, arrivano le prime collaborazioni importanti come quelle con Villabanks in “Dope”, con Touchè in “Sa7bi” (brano che è vicino ai 12 milioni di streaming su Spotify) e con i 2nd Roof che producono la loro “Moonlight”. A giugno 2022 pubblicano “Dark Days”, il loro primo album ufficiale con i featuring di Nitro, Mambolosco, Speranza e CRVEL. L’album viene subito apprezzato sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico.

