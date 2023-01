Previsioni meteo 5 gennaio 2023: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 gennaio 2023: anticiclone ancora protagonista, cieli sereni o con innocua nuvolosità su tutte le regioni

Il 2023 è iniziato con condizioni meteo caratterizzate da un vasto campo di alta pressione posizionato sul bacino Mediterraneo e proteso verso i paesi dei Balcani, con valori di pressione fino a 1030 hPa. Lo scenario continua ad assicurare tempo stabile sull’Italia, e anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo con clima asciutto e temperature oltre la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella seconda parte del weekend dell’Epifania, l’avvicinamento di un possente vortice di bassa pressione potrebbe portare maltempo diffuso in Italia con la formazione di un minimo secondario al centro-nord. Perturbazione che al momento sarebbe fugace, seguita da una nuova rimonta dell’alta pressione.

Intanto per oggi, giovedì 5 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino nubi basse su tutti i settori, salvo ampie schiarite sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli coperti su coste e pianure. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nubi basse anche sui versanti Tirrenici, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli irregolarmente coperti su Sardegna e regioni peninsulari, schiarite sulla Sicilia. Al pomeriggio qualche spazio di sereno su Basilicata, Calabria e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo al Centro-Nord, minime in aumento e massime in diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .