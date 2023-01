In libreria “Ettore Sottsass e il mistero degli oggetti” di Massimo Giacon

Massimo Giacon racconta alcuni episodi legati alla figura di Ettore Sottsass, uno dei più grandi geni italiani dell’architettura e del design

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “Ettore Sottsass e il mistero degli oggetti”, la graphic novel di Massimo Giacon.

In queste pagine attraverso lo sguardo di Massimo Giacon viene raccontato uno dei più grandi geni italiani dell’architettura e del design. La storia si sviluppa a partire dal primo incontro tra Sottsass e Giacon, per passare poi al primo lavoro commissionato al fumettista e approdare infine, tra tante altre vicende, al legame che negli anni ha consolidato non solo la collaborazione lavorativa, ma anche l’amicizia tra i due. I disegni di Giacon permettono al lettore di immergersi nel mondo degli oggetti disegnati da Ettore Sottsass: dalla macchina per scrivere Valentine, al totem-armadio Casablanca fino alla libreria Carlton… tutti pezzi simbolici entrati nel nostro immaginario oltre che nella nostra cultura. Rivive così in queste pagine un grande maestro che attraversando Razionalismo, Movimento Arte Concreta, Spazialismo e cultura Pop ha rivoluzionato il nostro modo di guardare e utilizzare gli oggetti, non più solo strumenti, ma grazie a lui anche portatori di significati simbolici, emotivi, rituali.

Autore

Massimo Giacon – nato a Padova nel 1961, dal 1980 lavora come fumettista, illustratore, designer, artista e musicista. La sua carriera artistica lo ha portato a numerose personali in Italia e all’estero. Protagonista negli anni Ottanta del rinnovamento del fumetto italiano scaturito da riviste come Frigidaire, Alter, Linus, Dolce Vita, Cyborg, Nova Express, fino alle più recenti esperienze su Blue e sulle pagine di XL di Repubblica, Massimo Giacon ha solcato diverse stagioni del fumetto. Dal 1984 ha collaborato come designer con studi e marchi prestigiosi (Sottsass, Mendini, Alessi, Artemide, Swatch, Memphis, Olivetti) e inoltre ha pubblicato numerose raccolte di storie brevi a fumetti (Mecanostorie, Rattletown), e diverse graphic novel, tra cui Ettore, edito da 24 Ore Cultura, dedicato all’amicizia con uno dei più grandi designer italiani, Ettore Sottsass.