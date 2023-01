Artrite reumatoide: scoperto legame con la Prevotella copri

I pazienti con artrite reumatoide e quelli a rischio malattia presentano livelli più elevati di anticorpi contro una proteina intestinale espressa da Prevotella copri

Stando ai risultati di uno studio recentemente pubblicato su Arthritis & Rheumatology, i pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) e quelli a rischio di sviluppare la malattia presentano livelli più elevati di anticorpi contro una proteina intestinale espressa da Prevotella copri (Pc) rispetto a un gruppo di controllo.

Tali risultati suggeriscono un possibile ruolo della Pc nell’evoluzione dell’AR preclinica e nella patogenesi della sinovite.

Razionale e disegno dello studio

“La presenza di autoanticorpi sistemici nel siero prima dell’infiammazione delle articolazioni, il tessuto bersaglio primario dell’AR, suggerisce l’inizio di un processo autoimmunitario in altre sedi – ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio”.

“Alcuni siti anatomici mucosali quali il tessuto parodontale, i polmoni, l’intestino e il tratto vaginale, hanno attirato l’attenzione dei ricercatori in quanto siti iniziali del processo autoimmunitario associato all’AR. I recenti sviluppi nell’identificazione e nella categorizzazione dei batteri commensali e patogeni delle mucose hanno contribuito a far progredire la comprensione sulle conseguenze immunitarie in presenza di disbiosi”.

Prevotella copri (Pc), un batterio commensale dell’intestino, rappresenta un organismo immuno-rilevante nei pazienti affetti da AR. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare le risposte anticorpali anti-Pc nei partecipanti ad una coorte di pazienti con AR di determinare quando si sviluppano tali risposte nella storia naturale dell’AR.

Nello specifico, i ricercatori hanno condotto lo studio in base ai dati della coorte longitudinale multicentrica SERA (Studies of Etiology of Rheumatoid Arthritis), includendo nella valutazione individui a rischio di AR, pazienti con AR all’esordio (<1 anno), pazienti con malattia conclamata e controlli sani.

Sono stati analizzati i livelli sierici di immunoglobulina A (IgA) e immunoglobulina G (IgG) anti-Pc-p27 e confrontati con i controlli.

Gli anticorpi anti-Pc-p27 sono stati valutati nei partecipanti allo studio previa stratificazione in base allo stato degli autoanticorpi correlati all’AR.

A questi pazienti sono stati somministrati questionari per la raccolta dei dati demografici e anamnestici di malattia (personali e familiari) e sulle esposizioni ad agenti ambientali passate e presenti.

Sia nei pazienti a rischio che in quelli del gruppo di controllo è stato eseguito un esame su 68 articolazioni per confermare l’assenza di AR e la presenza di artrite infiammatoria (AI) in coloro che erano passati allo stato di malattia.

Risultati principali

Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti con AR avevano livelli significativamente più elevati di anticorpi IgA anti-Pc-p27 e tendevano a livelli più elevati di anticorpi IgG anti-Pc-p27 rispetto ai controlli abbinati. I pazienti con RA precoce avevano valori mediani più elevati di IgG anti-Pc-p27 rispetto a quelli con RA conclamata. Inoltre, i valori mediani di IgA anti-Pc-p27 erano statisticamente significativi nei partecipanti con AR conclamata rispetto ai controlli abbinati.

Passando alle analisi specifiche per la presenza di autoanticorpi, è emerso che i partecipanti a rischio di sviluppo di AR ACPA positivi, si caratterizzavano per un rischio maggiore di presentare un aumento dei livelli di IgG anti-Pc-p27.

Questa osservazione, tuttavia, non si è estesa a quelli con positività a RF. I pazienti con AR che erano sieropositivi sia agli ACPA che a RF hanno mostrato livelli significativamente maggiori di anticorpi IgA anti-Pc-p27 e una tendenza verso livelli più elevati di anticorpi IgG anti-Pc-p27 rispetto al gruppo di controllo.

Limiti e implicazioni dello studio

La risposta immunitaria della Pc è stata identificata in base alla reattività con una sola proteina, la Pc-p27; ciò, secondo gli autori, potrebbe aver limitato la capacità di rilevare la reattività con questo microbo e ha influito negativamente sulla significatività di alcune analisi.

Inoltre, la patogenicità di questa proteina potrebbe avere rilevanza immunologica solo in un sottogruppo di pazienti con AR.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la risposta IgA più significativa alla Pc-p27 sia stata osservata nei pazienti con AR conclamata anzichè in quelli con AR precoce. Tuttavia, i ricercatori sono stati in grado di documentare l’esistenza di associazioni statisticamente significative con le risposte anticorpali IgA anti-Pc-p27 nei pazienti con AR e livelli più elevati di IgG anti-Pc-p27 nei partecipanti a rischio con sieropositività agli ACPA, così come in quelli con AR precoce.

“Nel complesso – concludono i ricercatori – l’auspicio è che i risultati di questo studio possano aiutare a chiarire ulteriormente il complesso ruolo eziologico dei commensali batterici nelle persone a rischio di sviluppare l’AR e in quelle con l’AR conclamata, in modo da poter sviluppare terapie mirate con l’obiettivo di fornire un trattamento migliore e, in ultima analisi, la prevenzione della malattia”.

