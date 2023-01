VEJA presenta per la prima volta le sneakers in suede per il bebè

Veja presenta per la prima volta le nuove sneaker in suede del Rio Grande do Sul per il bebè, disponibili in tre colorazioni e in due taglie

17/18 (taglia EUR) 3-6 mesi;

19/20 mesi (taglia EUR) 6-12 mesi .

La tomaia è in suede, proveniente dagli allevamenti del Rio Grande do Sul ed è lavorata senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive. Le suole sono in pregiato pellame, si contraddistinguono per la qualità e la morbidezza. I lacci sono in cotone biologico certificato e la fodera in poliestere riciclato al 100%.