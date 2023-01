“Van Gogh. La vita, l’arte e la follia” è il nuovo libro di Salvo Nugnes facente parte della collana “Storie. I protagonisti” di Edizioni Art Factory

“Van Gogh. La vita, l’arte e la follia” è un libro di Salvo Nugnes facente parte della collana “Storie. I protagonisti” di Edizioni Art Factory. La casa editrice ha all’attivo numerose pubblicazioni di cataloghi d’arte, monografie, libri di poesia e narrativa contemporanea di illustri personalità.

Scopo dell’autore in questo volume è quello di raccontare la figura di Vincent Van Gogh, non solo da un punto di vista artistico ma anche personale, per far sì che tutti possano avvicinarsi alla vita del grande artista, attraverso l’alternarsi di immagini storiche, foto dei quadri, curiosità, episodi particolari e approfondimenti.

Nugnes, curatore, scrittore e reporter, ripercorre la storia del grande Van Gogh, raccontandola in prima persona, come se fosse lo stesso artista a narrarcela in un diario personale, e rendendola così più appassionante e coinvolgente da leggere.

Lo stesso dice a riguardo: “Esaminando alcune sfaccettature della sua vita si può comprendere come l’arte sia stata evasione dal disagio, una vera e propria arte terapia, senza la quale non avremmo le meravigliose opere che ci ha lasciato”.

Il libro ha la prefazione di Luigino Rossi, già presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.