“Top Gun: Maverick” da record su Paramount+

“Top Gun: Maverick”, il film con Tom Cruise prodotto dalla Paramount Pictures, ha chiuso il 2022 come il più grande film dell’anno su tutte le piattaforme

Dopo essere diventato il film di maggior incasso nazionale e globale del 2022, il film #1 di tutti i tempi per lo Studio e la release digitale più venduta di sempre, Paramount ha annunciato che ‘Top Gun: Maverick’ è il film più visto a livello globale nel suo primo weekend di streaming su Paramount +.

“Il successo inarrestabile di questo film nelle sale, in digitale e ora in streaming è la prova innegabile che dimostra il potere della strategia di rilascio multipiattaforma di Paramount”, ha dichiarato Brian Robbins, presidente e ceo di Paramount Pictures e Chief Content Officer, Movies and Kids & Family, Paramount+. “In tutti i nostri titoli del 2022, e ora con ‘Top Gun: Maverick’, il nostro studio ha sfruttato il valore della finestra variabile che lo streaming offre per aumentare il successo complessivo di un film”.

Da giovedì 22 a domenica 25 dicembre, il film ha battuto il record nazionale di film in anteprima più visti sul servizio, superando del 60% il record precedente, detenuto da ‘Sonic 2’. Inoltre, il successo del film ha aumentato il tasso di visione del film originale ‘Top Gun’ di quasi il 400% e i titoli del franchise ‘Mission Impossible’ di oltre il 140%. “Siamo entusiasti di assistere alla conferma dell’enorme successo da record del film, che è diventato il primo film più visto su Paramount+”, ha dichiarato Tanya Giles, Chief Programming Officer di Paramount Streaming. “Continuiamo a beneficiare degli attesissimi successi cinematografici di Paramount Pictures che arrivano sulla nostra piattaforma, offrendo ai fan un nuovo modo per continuare a guardare e rivedere i loro film preferiti”.

‘Top Gun: Maverick’ è stato premiato come uno dei dieci migliori film del 2022 dall’AFI; è stato premiato come miglior film dal National Board of Review; ha ricevuto due nomination ai Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior canzone originale e ricevuto le nomination per il miglior film e il miglior attore ai Critics Choice Award. Inoltre, è stato celebrato dalla critica e dal pubblico, ricevendo un CinemaScore A+ e ottenendo un punteggio del 97% dalla critica e del 99% dal pubblico su Rotten Tomatoes. Oltre a segnare la più grande apertura e il più alto incasso di sempre per Tom Cruise, il film ha anche aperto il più grande weekend del Memorial Day di tutti i tempi; è il film di maggior incasso di sempre per la Paramount Pictures ed è il primo film di sempre ad essere al primo posto al box office sia per il weekend del Memorial Day che per quello del Labor Day. La colonna sonora del film ha anche raggiunto il primo posto tra gli album e le colonne sonore su iTunes, il primo posto tra le colonne sonore su Amazon e il secondo posto tra gli album su Spotify. E ancora, ‘Hold My Hand’ di Lady Gaga e ‘I Ain’t Worried’ degli One Republic sono entrate nella top 50 delle classifiche musicali.

‘Top Gun Maverick’, prodotto da Paramount Pictures, Skydance e Jerry Bruckheimer Films, è diretto da Joseph Kosinski da una sceneggiatura di Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, storia di Peter Craig e Justin Marks, basato sui personaggi creati da Jim Cash & Jack Epps, Jr. il film è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm insieme a Ed Harris e Val Kilmer.