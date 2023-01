Ecco i vincitori del PLUS – Premio Letterario Fondazione Uspidalet

I vincitori del PLUS- Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura 2022: Michele Cocchi, Assia Petricelli & Sergio Riccardi e Riccado Fagoni

A Palazzo Monferrato ad Alessandria sono stati annunciati sono stati annunciati i vincitori del PLUS – Premio letterario Fondazione Uspidalet Alessandria Cultura 20022 : Michele Cocchi con US pubblicato da Fandango si è aggiudicato il riconoscimento per la narrativa edita, Assia Petricelli e Sergio Riccardi con Per sempre (Tunué) per la graphic novel, mentre per il racconto inedito degli studenti è stato premiato il quindicenne bresciano Riccardo Fagoni dell’Istituto Benedetto Castelli di Brescia. con La vita di nessuno. Il Premio e la Giuria hanno inoltre conferito una Targa speciale per l’Impegno per i giovani a Walter Fochesato, accademico esperto di letteratura per l’infanzia, e ad Alessio Pini Prato, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile di Alessandria. Ha chiuso la cerimonia di premiazione il filosofo Umberto Galimberti con una lectio magistralis dedicata all’adolescenza e alla scuola.

Il PLUS, nato con l’obiettivo di indagare in profondità il mondo dell’adolescenza sia osservandolo con gli occhi degli adulti sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi, promosso dalla Fondazione Uspidalet presieduta da Bruno Lulani, con il Patrocinio della Regione Piemonte, della Città e della Provincia di Alessandria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, e con il contributo della Fondazione CRT, alla sua prima edizione ha raggiunto oltre 200 iscrizioni complessive confermando il successo e l’importanza dei temi su cui il Premio si concentra. Confermata anche la centralità della Città di Alessandria, le cui istituzioni hanno risposto positivamente e con entusiasmo al progetto garantendo il loro supporto anche per la prossima edizione.