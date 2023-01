ONLYOFFICE Docs rilascia la versione 7.2: come funziona

ONLYOFFICE Docs si aggiorna alla versione 7.2: il lavoro negli editor si evolve per migliorare esperienza utente e collaborazione tra colleghi, ecco le novità

Le prime office suite sono nate per soddisfare le esigenze legate alla creazione e alla modifica di documenti. Seguendo le richieste degli utenti in costante crescita, gli editor dovevano adattarsi ai bisogni, includendo sempre più funzioni. Con questa idea di evoluzione, Ascensio System presenta oggi l’ultima versione di ONLYOFFICE Docs, potenti editor online per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli compilabili, che è già disponibile e include molte nuove feature che saranno utili a chi desidera lavorare agilmente sui documenti in un team di qualsiasi dimensioni.

Marketplace di plugin per l’estensione delle funzionalità

L’estensione delle funzionalità degli editor non è mai stata così semplice. Adesso gli utenti hanno a disposizione una vasta gamma dei plugin utili disponibili per essere incorporati in pochi clic tramite Plugin manager situato nella barra degli strumenti. Invece, si può crearne uno proprio e aggiungerlo agli editor.

Lavoro con i modelli di documenti più agile e creativo

I modelli di documenti aiutano a risparmiare il tempo lavorando con i contratti e accordi, permettendo di creare i moduli personalizzabili di qualsiasi complessità. E qui i nuovi campi di moduli come indirizzo e-mail, numero di telefono e campo complesso offrono più usabilità.

Nei campi di testo, ora si può consentire l’utilizzo di qualsiasi simbolo speciale e impostare il formato necessario: Nessuno, Cifre, Lettere, Maschera arbitraria (per i numeri di telefono) ed Espressione regolare (ad esempio, per le e-mail). Mentre l’uso dei Tag appena aggiunti semplifica la creazione automatica.

Utilizzo di caratteri avanzato

Espansione del business può venire con la necessità di usare le lingue con una scrittura diversa dall’italiano. La suite di ONLYOFFICE ora supporta le legature configurabili che permettono di unire vari simboli in uno, ciò che rende possibile estendere le lingue disponibili con ad esempio bengalese e singalese.

Fogli di calcolo incorporabili

Inserire i calcoli in un report e apportare le modifiche se serve può essere utile in vari settori e campi. Ora gli editor ONLYOFFICE supportano i fogli di calcolo OLE incorporabili in documenti i testo, tabelle e diapositive.

Più funzionalità nelle tabelle

Elaborando i dati nelle tabelle di grandi dimensioni, ora si può condividere un collegamento all’intervallo selezionato per farli trovare rapidamente. E presentarli con diagrammi è diventato più comodo con la possibilità di scambiare righe e colonne del grafico in un clic.

Nuovo visualizzatore, strumento di ricerca aggiornato e tasti di scelta rapida per un lavoro tra i collegi ancora più scorrevole

Collaborando tra i colleghi in tempo reale, la possibilità di vedere insieme tutte le modifiche apportate in un documento può risparmiare del tempo. Basta aprire un documento in modalità Solo visualizzazione attivata nella nuova versione di default.

Trovare qualsiasi inserimento nei documenti con opzioni di ricerca dettagliate è diventato ancora più preciso. Il tool nel pannello di sinistra evidenzia i risultati di combinazioni delle lettere o delle parole intere.

Mantenere la formattazione unica per i file quando si copia i contenuti da varie fonti può essere scoraggiante. Ma adesso si può scegliere se lasciarla originale o inserire il contenuto senza formattazione grazie ai tasti di scelta rapida applicabili per Incolla speciale.

L’interfaccia più facile da usare e nuove lingue disponibili

Basandosi sui feedback ricevuti dai utenti, viene aggiunta un’altra variante del tema dell’interfaccia chiamata Dark Contrast che rendere il lavoro con i documenti in ambienti bui ancora più confortevole.

Tra vari miglioramenti dell’interfaccia sono:

· Pulsanti Taglia e Seleziona tutto aggiunti alla scheda Home;

· Scheda Visualizzazione aggiornata che dispone delle impostazioni dell’editor (ora disponibile anche nelle modalità di visualizzazione e commento);

· Pannello aggiuntivo per pulsanti quando si riduce la larghezza del browser;

· Pulsanti separati per la condivisione dei documenti e l’elenco dei coautori;

· Aggiornato il Pannello di navigazione.

Non da ultimo, ora è possibile utilizzare gli editor ONLYOFFICE in portoghese (Portogallo), cinese (tradizionale, Taiwan), basco, malese e armeno che sono state aggiunte di recente.