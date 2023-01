Manuela Chiarottino in libreria con “Un patto per il marchese”

La scrittrice Manuela Chiarottino, dopo il successo di Matrimonio a scadenza, torna a pubblicare con Dri Editore e lo fa portando in libreria Un patto con il Marchese

La scrittrice Manuela Chiarottino, dopo il successo di Matrimonio a scadenza ambientato in epoca Regency, torna a pubblicare con Dri Editore e lo fa portando in libreria Un patto con il Marchese.

Se nel precedente romanzo storico eravamo alle prese con una contessina in cerca del vero amore, un conte avido di passioni occasionali e un imprevisto pronto a sconvolgere la loro esistenza, qui troviamo il marchese Anthony Morris che ama la sua vita dissoluta, passa il tempo tra feste poco raccomandabili e gioco d’azzardo e Lady Frances Devenant, che desidera solo dipingere e non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Peccato che i rispettivi padri non siano d’accordo con le scelte dei due giovani, tanto da spingerli con il ricatto a un matrimonio forzato.

“Ho voluto tornare allo storico con un romanzo ambientato nell’epoca Regency, quando l’amore non era sempre una scelta consentita, ma il matrimonio un fine da raggiungere – ha dichiarato l’autrice. Il marchese Anthony Morris ama la sua vita dissoluta, tra gioco, belle donne e le sue poesie; Lady Frances Devenant, dopo un profondo dolore, desidera solo dipingere e sogna di viaggiare. Entrambi di sposarsi non hanno alcuna intenzione. Peccato che i rispettivi padri non siano d’accordo, tanto da spingerli con il ricatto a un matrimonio forzato. Un anno, durante il quale dovranno conoscersi e rispettarsi, lui dovrà evitare bagordi e occuparsi finalmente di una tenuta e delle responsabilità del suo nome, lei assumere il ruolo di marchesa. In gioco ci sono l’eredità e la libertà. Solo che un anno è lungo e loro sono decisamente incompatibili. Come uscire da questo impiccio, visto che il primo che cede perderà tutto? Convivenza forzata, battibecchi, boicottaggi… e infine un accordo. Uno di quelli che complicherà per sempre ogni cosa. Una storia d’amore con due personaggi che sapranno farvi arrabbiare, ridere, sognare, stupire, e infine innamorare di loro”.

Autrice: Manuela Chiarottino

Titolo: Un patto con il Marchese

Editore: Dri Editore

N. pagine: 316

Manuela Chiarottino è nata e vive in provincia di Torino. Vincitrice del concorso Verbania for Women 2019 e del Premio nazionale di letteratura per l’infanzia Fondazione Marazza 2019, nella scrittura ama il genere rosa, declinato in diverse sfumature. Tra le sue pubblicazioni si annoverano: Un patto con il Marchese (Dri Editore, 2022), La libreria delle storie rimaste (More Stories, 2022), NAPOLEONE (Editore CTL Editore Livorno, 2021), The Ghostwriter (Dri Editore, 2021), Diario della felicità (2021), Matrimonio a scadenza (Dri Editore, 2020), La stessa rabbia negli occhi (2020), La nostra isola (Triskell Edizioni, 2020), Tesoro d’Irlanda (More Stories, 2020), Fiori di loto (Buendia Books, 2020), La bambina che annusava i libri (More Stories, 2019), Incompatibili (Le Mezzelane, 2019), La custode della seta (Buendia Books, 2019), Tutti i colori di Byron (Buendia Books, 2018), Il gioco dei desideri (Amarganta, 2018), Maga per caso (Le Mezzelane, 2018), Un amore a cinque stelle (Triskell, 2016), Cuori al galoppo (Rizzoli 2016), Due passi avanti un passo indietro (Amarganta, 2016), Il mio perfetto vestito portafortuna (La Corte, 2016), Ancora prima di incontrarti (Rizzoli, 2015) e molti altri.