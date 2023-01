Gruppo Eurovo lancia due nuovi gusti di ProUp

ProUp, la prima bevanda proteica senza latte ottenuta dalle proteine naturali dell’albume d’uovo, si arricchisce di due golose novità: Caffè e Cioccolato & Cookies

Migliorare il proprio benessere fisico e mentale senza mai rinunciare al gusto? La risposta è ProUp, la prima bevanda proteica senza latte a base di nobili proteine dell’albume. Un brand con cui Gruppo Eurovo, azienda leader da oltre 70 anni nella produzione di uova ed ovoprodotti, ha rivoluzionato il settore dell’hi-protein unendo innovazione e perfomance.

Pensata per tutti gli sportivi e non solo ProUp è un vero e proprio “sorso di proteine”: ogni bottiglia da 250 ml, infatti, ne contiene 20 g, pari al 40% del fabbisogno giornaliero medio, ideale per fare il pieno di proteine prima o dopo l’allenamento, ma anche da gustare ovunque e in qualsiasi momento della giornata: la bevanda si mantiene infatti fuori frigo fino a 6 ore ed è pronta da bere nella sua pratica bottiglia da 250 ml dal formato “on the go”, perfetta da portare con sé.

Priva di grassi e zuccheri aggiunti, ma ricca di preziose proprietà nutritive, come minerali e vitamine del gruppo B, ProUp è quindi la soluzione per assumere proteine in modo facile, naturale e piacevole, ed è adatta anche alle persone che soffrono di intolleranze alimentari perché gluten e lactose free.

Ma a rendere questa bevanda inconfondibile è anche il suo gusto unico, che si arricchisce con due novità inedite. Ad aggiungersi a Mirtillo e Lime & Zenzero, che con il loro 20% di frutta hanno accompagnato i consumatori durante i mesi estivi offrendo loro una bevanda dal sapore fresco e sfizioso, due gusti che sono stati studiati da Gruppo Eurovo per sposarsi al meglio alla stagione più fredda, rispondere ad un target più ampio e adattarsi ad ancora più occasioni d’uso: Caffè e Cioccolato & Cookies. Una bottiglia di ProUp al Caffè (20%) corrisponde a 2 tazzine di caffè e si abbina perfettamente ad un prodotto tecnico-proteico mentre il gusto Cioccolato & Cookies, grazie alla sua nota calda e piacevole, è una coccola proteica.

La linea si arricchisce di un’esplosione di sapori per dare ancora più carica e golosità ai vari momenti della giornata.

Per maggiori informazioni, visita la pagina Instagram e facebook e il sito pro-up.it