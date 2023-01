Su Rai 3 in prima Tv “Sempre amici”: la trama del film

Nella prima serata di Capodanno in prima TV su Rai 3 “Sempre amici” (The Upside): la trama del film con Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart

Philip Lacasse è un miliardario di Park Avenue che, dopo un grave incidente, è costretto sulla sedia a rotelle. L’uomo assume come aiutante Dell, un ex carcerato afroamericano alla disperata ricerca di un lavoro, che dovrebbe occuparsi di lui. Comincia così la storia che Neil Burger racconta nel film in prima tv “Sempre amici” (The Upside) con Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart, in onda domenica 1° gennaio alle 21.20 su Rai 3.

Mentre Lacasse è convinto che non valga la pena vivere, Dell deve cercare di rimettersi sulla retta via. I due, che appartengono a mondi così diversi, superate le divergenze iniziali, imparano, grazie al reciproco sostegno, a vivere nuovamente. E l’inaspettata amicizia che giorno per giorno crescerà tra di loro influenzerà molto la vita di entrambi e li aiuterà a rimettersi in gioco malgrado le difficoltà. Il film è un remake del film francese “Quasi amici – Intouchables” del 2011.