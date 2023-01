“Mai Morto” è il nuovo singolo del rapper Doppelgänger

Fuori in rotazione radiofonica e online su tutti i digital stores “Mai Morto”, il nuovo singolo del rapper romano Doppelgänger

Fuori su tutti i digital stores Mai Morto, il nuovo singolo del rapper romano Alen Đokić, in arte Doppelgänger.

Grazie alle numerose influenze balcaniche – i suoi genitori sono di origine Bosniaca – Doppelgänger è un artista unico ed originale: i suoi prezzi sono freschi, nuovi e con un notevole potenziale ancora tutto da sviluppare.

«Ho scritto “Mai Morto” – dichiara Doppelgänger – in un periodo dove tutti i problemi della mia vita sembravano irrisolvibili. Sembrava tutto lontano, nonostante avessi praticamente tutto ciò che desiderassi. Il primo flusso di parole l’ho scritto una notte in cui non riuscivo a calmarmi, ero pieno di paranoie e di pensieri decisamente brutti. Avevo fame, avevo bisogno di scrivere, così, su una base iniziai il primo flusso di barre. Da quel momento mi calmai, iniziai a vedere tutto nel modo giusto, infatti i mesi successivi tutta la mia vita iniziò a darmi tutto ciò che desideravo. Penso che i periodi neri servano a farti vedere la luce, ammettere di stare male e mostrarlo non è un difetto, non ti fa essere debole, tutt’altro».

BIOGRAFIA

Alen Đokić, in arte Doppelgänger, nasce a Roma nel 2000 da genitori di origine Bosniaca, scampati alla guerra in Yugoslavia. Entra nel mondo della musica nel Novembre del 2020, spopolando su TikTok ed accaparrandosi in pochi mesi un folto pubblico sia nei Balcani che in Italia. I temi delle liriche raccontano, in particolare, del suo paese di origine e del legame con le proprie radici, che hanno sempre influenzato la sua vita, tutto trasposto in chiave Hip Hop. Nel Dicembre 2021 collabora con il noto rapper bosniaco Frenkie, uno dei primi pilastri dell’hip hop nei paesi post-Yugoslavia, pubblicando il singolo “Mic Check”. Nell’Aprile del 2022 pubblica “Alen”, canzone che racconta la storia dell’artista, toccando temi personali come la famiglia, l’amore, l’amicizia e la lontananza dal paese di origine (Bosnia ed Erzegovina). La traccia (soprattutto attraverso TikTok, ricevendo milioni di visualizzazioni in diversi video) ottiene un enorme successo, aumentando il seguito dell’artista, riuscendo così ad espandere il proprio nome nella scena rap italiana. Notato dall’acclamata cantante Albanese-Kosovara, Dafina Zeqiri, collabora per un progetto assieme a RØN (anche lui cantante Kosovaro). Proprio con RØN scrive, registra e filma il video di “Drop Top”, traccia che riceve un notevole successo sia in Albania che in Italia. L’artista è particolarmente sviluppato e posizionato su TikTok, con un seguito di oltre 770K seguaci