Macchinari usati contro la crisi: la ricetta per le imprese

Come le aziende possono sfruttare l’andamento stabile dei prezzi dei macchinari di seconda mano per fare in modo che le proprie attività siano a prova di crisi

L’Europa sta affrontando un inverno rigido. Dopo due anni, segnati dalla pandemia di Covid-19, il 2022 è iniziato con la prospettiva di un’economia in ripresa e di una maggiore libertà nella vita di tutti i giorni. Ma le attuali tensioni politiche stanno determinando una serie di difficoltà, come problemi logistici, carenza di materie prime e aumento dei prezzi. In particolare, l’incertezza delle forniture di gas e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia sono causa a loro volta di incertezza. Molti ne avvertono gli effetti nella vita di tutti i giorni: i servizi e gli alimentari sono sempre più costosi, la parola d’ordine “inflazione” campeggia sulle prime pagine dei giornali. Questo perché l’aumento dei prezzi è superiore a quello degli ultimi decenni e sembra che un miglioramento della situazione sia ancora molto lontano. Una situazione che pone grandi problemi non solo per i privati cittadini, ma anche per l’industria. Ecco come i macchinari di seconda mano consentono alle aziende di investire ancora oggi e rappresentano un’opportunità in caso di crisi.

Aumento dei costi, calo degli investimenti – blocco delle attività

La guerra in Ucraina, i problemi alle catene di approvvigionamento, la carenza di materie prime, la debolezza della crescita cinese: l’escalation della situazione sul mercato mondiale sta causando problemi di vasta portata all’economia europea. L’aumento dei costi dell’energia, in particolare, è causa di difficoltà per molte aziende e le mette sotto pressione. Ciò riguarda in particolare le produzioni caratterizzate da un elevato consumo di energia elettrica e di gas. Molte aziende dubitano di poter continuare le loro attività e l’aumento dei costi si riversa sui clienti: la conseguenza è l’inflazione, che colpisce tutti i settori della vita.

Una contromisura adottata in Europa dalla Banca Centrale Europea (BCE) è l’aumento del tasso di interesse di riferimento. Questo determina l’interesse che una banca deve pagare per poter prendere in prestito denaro dalla banca centrale. Risultato: anche i prestiti per i privati e le aziende stanno diventando sempre più onerosi. Le aziende che desiderano acquistare nuovi macchinari o espandere la propria produzione possono quindi spesso fare affidamento solo su un budget ridotto. A partire dal 2023, l’industria dei macchinari e dell’impiantistica prevede quindi un calo degli ordini. Non c’è certezza sul piano della pianificazione e questo porta a speculazioni riguardo ai possibili sviluppi.

L’aumento dei costi rende più difficili gli investimenti e aumenta il rischio di insolvenza. Tuttavia, nonostante i prezzi elevati dei macchinari nuovi, le aziende possono ancora espandere le proprie attività e quindi rimanere competitive, perché al momento il mercato dei macchinari usati è molto più competitivo.

L’alternativa sostenibile all’acquisto di beni nuovi

I prezzi dei nuovi macchinari sono fortemente influenzati dai costi dell’energia e delle materie prime. Se questi aumentano, si ha un effetto negativo anche sulle vendite. Le macchine di seconda mano risentono meno di queste fluttuazioni.

Il prezzo di una macchina di seconda mano dipende da diversi fattori quali il tipo di macchinario, il produttore, l’età, la domanda e la disponibilità. Le case d’asta industriali come Surplex o gli esperti di valutazione come Valuplex dispongono di periti esperti che possono utilizzare le loro elevate competehttps://share.surplex.com/d/24e15a59ae/nze tecniche e definire i prezzi dei macchinari usati in modo equo e accurato.

La valutazione è il frutto della combinazione di dati ed esperienza nel settore. Una lunga esperienza fatta sul campo per stabilire il valore di un macchinario si combina con i prezzi dei risultati delle aste e con i prezzi dei concessionari o di varie piattaforme internet.

Un valore stabile per buone prestazioni

Secondo Kai Prager, responsabile del dipartimento di valutazione di Surplex, il prezzo delle macchine usate indica spesso come si muove attualmente il mercato e quali tendenze stanno emergendo. “Qualche tempo fa, ad esempio, era molto difficile vendere macchine di grandi dimensioni che erano già un po’ datate”, afferma Prager. In alcune aree la situazione è cambiata di nuovo”. Tuttavia, le macchine più comuni, come le macchine CNC (tornitura, fresatura, rettifica, ecc.), sono ancora vendute bene e con una certa frequenza. Le macchine di seconda mano, infatti, offrono agli acquirenti molti vantaggi.

Sono facilmente reperibili e, nonostante la buona qualità, hanno un costo nettamente inferiore a quello di una macchina nuova. Inoltre, le macchine di seconda mano sono un buon modo per rendere più sostenibile la propria attività perché viene data loro una seconda vita anziché finire in un deposito di rottami.

Ma come influisce l’attuale inflazione sul mercato dei macchinari usati? Ci si aspetta un forte aumento dei prezzi anche in questo caso, oppure le aziende con un budget ridotto possono continuare a trarne vantaggio?

Utilizzando macchine di seconda mano, è possibile resistere ai rischi dell’inflazione

“I prezzi dei macchinari di seconda mano non possono essere determinati con gli usuali parametri”, spiega Kai Prager. Gli effetti dell’inflazione non si manifestano direttamente nel caso dei macchinari di seconda mano, ma seguono con ritardo le variazioni di prezzo dei macchinari nuovi.

“I settori in cui la domanda è più elevata a causa delle condizioni economiche mostrano anche un aumento dei prezzi di vendita. Tuttavia, non si avvicina all’attuale tasso di inflazione”.

Prager prevede comunque che l’attuale situazione di mercato si rifletterà in un aumento dell’offerta e in una leggera flessione dei prezzi battuti all’asta. Questo perché più macchine vengono offerte sul mercato, più il prezzo si riduce. Per le aziende che sono interessate ad ampliare il proprio parco macchine e a rimanere competitive nonostante l’aumento dell’inflazione, può essere utile rivolgersi alle aste di macchinari usati. È proprio in questi casi che la collaborazione con un operatore esperto come Surplex si rivela utile. La casa d’aste industriali Surplex è specializzata nell’acquisto e nella vendita di macchinari usati e supporta con competenza le parti interessate sin dalla valutazione preliminare fino al trasporto, il tutto attraverso un unico interlocutore.