Ain’t debutta con l’EP “Lo-Fi Demo”

Lo-Fi Demo EP è il primo lavoro in studio dell’artista solista AIN’T, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale e ora anche in formato CD

Il disco, caratterizzato da un sound sporco, rude e grezzo, sancisce l’esordio discografico dell’artista e va contro dogmi politici e sociali attraverso l’indolenza, che diventa però a tratti grido di dolore di un narcisismo sconfitto.

Sulla copertina dell’album è raffigurata l’ecografia prostatica dell’autore; con questo a voler sottolineare egocentrismo e vanità nonché l’intenzione di rendere il tutto più strettamente personale. A conferma di questa artigianalità l’album è stato prodotto, registrato, mixato e masterizzato da AIN’T presso il proprio home studio.

Ecco come l’autore stesso descrive il suo disco: “Nudo e crudo, scarno, con un arrangiamento essenziale. Un dolce naufragar nell’apatia che fa sopravvivere ma non vivere. Narcisismo ed egoismo designati inconsapevolmente come unica ancora di salvezza. Un ancora le cui marre però non riescono ad avere presa, innescando così un astensionismo a protezione della fragilità della propria autostima.”

ASCOLTA LO-FI DEMO EP

Spotify – https://spoti.fi/3sAWOie

YouTube – https://bit.ly/3sDReva

Apple Music – https://apple.co/3TXVotv

Deezer – https://bit.ly/3swUokm

Bandcamp – https://aintofficialpage.bandcamp.com

Biografia dell’artista

AIN’T (pseudonimo di Stefano D’Angelo) è un solo artist attivo dal 2020 (Penne, PE classe 1993). In passato ha fatto parte di diverse band come bassista, tra le quali i THE GOGGLES con cui ha vinto nel 2012 il CANTAGIRO (sezione band). Debutta nel 2022 con il suo primo EP autoprodotto “Lo-Fi Demo EP”.