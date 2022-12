Luca Crippa è il nuovo CCO del Gruppo IBSA

Luca Crippa è il nuovo Chief Commercial Officer di IBSA, Institut Biochimique SA, la multinazionale farmaceutica svizzera presente in oltre 90 Paesi

Luca Crippa è il nuovo Chief Commercial Officer di IBSA, Institut Biochimique SA, la multinazionale farmaceutica svizzera presente in oltre 90 Paesi, con 17 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti, oltre 2.000 collaboratori e un fatturato consolidato di 800 milioni di franchi. Crippa assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2023 – data in cui diventerà operativa anche la nuova organizzazione commerciale globale – e riporterà ad Arturo Licenziati, Presidente e CEO del Gruppo IBSA.

“Sono onorato e accolgo questa nuova sfida con grande entusiasmo e umiltà” – commenta Luca Crippa. “Il mio obiettivo sarà quello di promuovere in tutte le filiali del mondo una coerente esecuzione della strategia del Gruppo. È un progetto sfidante per il futuro dell’azienda nel quale tutti giocheranno un ruolo di primo piano”.

Classe 1973, Crippa ha un solido background scientifico dato dalla sua formazione e rafforzato nel corso della sua carriera: si è infatti laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Milano e ha mosso i primi passi del suo percorso professionale lavorando come scienziato in ingegneria genetica presso l’Istituto Mario Negri e in chimica farmaceutica presso Glaxo Smith Kline. Ha inoltre completato la sua formazione manageriale studiando Business Administration alla SDA Bocconi, alla INSEAD e alla London Business School.

Prima di approdare in IBSA Farmaceutici nel 2018, Crippa ha lavorato, a livello internazionale, per Bayer come Head of Global Cardio Aspirin Business e come Country Manager Croatia & Serbia; nel 2012 è passato in Nestlé Health Science per ricoprire il ruolo di Country Manager per Italia e Malta. Presso la sede di Losanna, è stato successivamente scelto come Vice Presidente Global Consumer Care Healthy Aging Business e VP Global e-Business.

Dopo queste esperienze, Luca Crippa ha ricoperto il ruolo di CEO e Managing Director di IBSA Farmaceutici, la filiale più importante del Gruppo IBSA, ruolo che continua a mantenere ad interim per il tempo necessario a garantire la transizione delle responsabilità a un nuovo amministratore delegato.