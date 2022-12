“Balla luna” di Casalayna ha anche un video

Disponibile anche su Youtube il video per “Balla luna“, il nuovo singolo di Casalayna. Un brano dolce-amaro che ci accompagna in tutti i pomeriggi di pioggia

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per “Balla luna“, il nuovo singolo di Casalayna. Un brano dolce-amaro che ci accompagna in tutti i pomeriggi di pioggia, un brano che affonda in influenze stratificate ma non teme di risultare sfacciatamente orecchiabile. Dopo il precedente il singolo pubblicato a luglio “A casa di Roberta”, torna il progetto solista di Marco Casalaina con una denuncia contro ogni forma di violenza. Siete pronti?

Dar voce agli invisibili, è questo l’intento del mio nuovo brano “Balla Luna”, un filo rosso che lega i due singoli “Mongolfiera” e “Fuori Piove”, così come gli inediti di prossima uscita. “Balla Luna” vuole essere un omaggio alla figura femminile, ma sicuramente non si ferma qui. È una denuncia contro ogni forma di violenza a cui si contrappone la danza in quanto forma di liberazione e di riscatto. Ballare è simbolo di forza, è movimento e superamento dei limiti e delle sovrastrutture. Mi piacerebbe un mondo dove ognuno fosse libero di ballare come vuole ed esprimersi senza timori, senza paura dei giudizi. Credo che il mondo femminile, come tanti altri mondi, sia tuttora in catene e mi auguro che possano essere spezzate ballando e mostrando, quindi, la bellezza della diversità. Per raccontare tutto questo ho deciso di utilizzare sonorità rock miste a beat trap che confluiscono nella musica tradizionale del sud Italia, la taranta, simbolo di libertà e di catarsi.

https://open.spotify.com/album/1YP44Jn5XNAQyfCleivxMb?si=0r3Y3fjUSJa3kkxLZTUj9w