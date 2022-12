Su Rai 4 “Il domani che verrà”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda “Il domani che verrà – The Tomorrow Series” per un giovedì d’azione d’azione firmato Stuart Beattie: ecco la trama del film

Avventura e azione, giovedì 29 dicembre 2022 alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), con il film “Il domani che verrà – The Tomorrow Series”, scritto e diretto da Stuart Beattie e tratto dal romanzo di John Marsden “La guerra che verrà”. La diciassettenne Ellie Linton parte insieme al fidanzato e agli amici per passare un indimenticabile weekend in campeggio. Al loro ritorno a casa, i ragazzi si rendono conto che i loro cari sono misteriosamente scomparsi e una imprecisata milizia ha preso d’assedio tutta la città. Nel segno di classici d’avventura adolescenziale come Alba Rossa, “Il domani che verrà – The Tomorrow Series” inquadra la minaccia di un’invasione militare dal punto di vista di un eroico gruppo di ragazzi che diventano involontariamente l’unica speranza per il futuro del loro paese e per la salvezza delle loro famiglie.