Migranti, il Piano Piantedosi: sanzioni e confische per le navi delle Ong

Migranti, il Consiglio dei ministri approva il decreto che regola i flussi migratori. Via al piano Piantedosi: sanzioni e confische per le navi delle Ong fuori norma

Arriva in Consiglio dei ministri l’ok al nuovo piano per gestire i flussi migratori. Il decreto legge presentato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si legge nella nota di Palazzo Chigi punta a “contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica“.

sanzioni pecuniarie, fermo amministrativo e, in caso di reiterazione delle condotte considerate vietate dal Governo, confisca delle navi delle Ong che si occupano di soccorrere i migranti nel Mediterraneo. “Si compie una scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale”, spiega l’esecutivo Meloni. Come riferisce la Dire ( www.dire.it ), confermata la possibilità die, in caso di reiterazione delle condotte considerate vietate dal Governo,che si occupano di soccorrere i migranti nel Mediterraneo. “Si compie una scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale”, spiega l’esecutivo Meloni.

E sanzioni si prevedono anche nel caso in cui il comandante e l’armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest’ultima.