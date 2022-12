Capodanno in lightweight cashmere con l’abito firmato Malo

Da Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria, le proposte per Capodanno in lightweight cashmere in una luminosa tonalità di bianco candido

Uno stile eterno quello di Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere. Lusso soffuso, fibre preziose e alta artigianalità si intrecciano per dare vita a capi di straordinaria eleganza. Come le proposte per Capodanno in lightweight cashmere in una luminosa tonalità di bianco candido. Capi morbidi, confortevoli dall’allure ricercata e, allo stesso tempo, capaci di vestire una grande varietà di body shape.

Tuta in lightweight cashmere

La tuta in lightweight cashmere dall’allure senza tempo diventa un capo estremamente elegante da indossare nella notte più lunga dell’anno. Gli ampi pantaloni, la coulisse in vita e il trattamento vanisé, ovvero l’unione delle fibre di cashmere a una piccola percentuale di lycra per rendere il filato più elastico, conferiscono a questa tuta firmata Malo una vestibilità perfetta per tutte le silhouette.

Abito in lightweight cashmere

L’abito in lightweight cashmere, lineare ed essenziale, è un capo femminile e raffinato. Con un bellissimo scollo a goccia sulle spalle, struttura a tubino lungo e una lunghezza sotto al ginocchio, è perfetto per vestire di charme la notte di Capodanno. Il trattamento vanisé, ovvero l’unione delle fibre di cashmere a una piccola percentuale di lycra per rendere il filato più elastico, conferisce a questo abito firmato Malo una vestibilità di grande comfort.

Le tute e gli abiti in lightweight cashmere fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.