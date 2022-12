Previsioni meteo 28 dicembre 2022: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022: con l’alta pressione tempo stabile su tutte le regioni almeno fino a Capodanno

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche quest’oggi generalmente stabili e asciutte grazie alla netta predominanza dell’Alta pressione di matrice azzorriana su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nonostante questo comunque, che porta temperature anche piuttosto miti soprattutto sulle Isole Maggiori, i cieli non appaiono sempre limpidissimi, con disturbi nuvolosi in transito in particolare sulle regioni nordoccidentali, e la giornata di oggi non farà eccezione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per la restante parte della settimana e anche a Capodanno le condizioni meteo si manterranno spesso stabili e asciutte, con di tanto in tanto qualche nebbia o foschia dovuto all’eccesso di umidità che si accumula ai bassi strati, anche nelle aree generalmente non esposte a tale fenomenologia. La stabilità sarà comunque accompagnata in prevalenza da bel tempo, con temperature che si manterranno miti e superiori alla media del periodo pressoché ovunque.

Intanto per oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie su Toscana e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulle coste. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Temperature minime in calo e massime stazionarie al Nord e al Centro, minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Sud.

