Hola Lola Production: esce in radio “Sad”

In rotazione radiofonica “SAD”, il nuovo singolo di Hola Lola Production disponibile anche sulle piattaforme digitali di streaming

“Sad” è il nuovo singolo degli Hola Lola Production in una nuova veste.

Già dal titolo, che tradotto dall’inglese significa “triste”, è evidente la tematica del brano: tristezza, rammarico, sofferenza, malinconia, dolore questi sono solo alcuni delle caratteristiche che descrivono l’inedito, nonostante ciò, un pizzico di resilienza e forza fanno da padrone.

In questa produzione, i due artisti si sono avvalsi della collaborazione del californiano Payt, che, da turnista, ha registrato le linee vocali principali ed ha scritto un testo molto crudo ed esplicito per omaggiare un caro amico che la strada gli ha tragicamente portato via qualche anno prima. Tutti sanno che la vita oltreoceano non é facile per molti e anche la California, pur essendo la meta lontana che molti sognano, é macchiata da criminalità e delinquenza; brutte abitudini che hanno spazzato via la vita di un caro amico.

Oliver in questo beat ha cercato, con suoni e melodie struggenti, di riuscire ad entrare negli animi di tutti per accompagnare tutti quei momenti e ricordi particolarmente tristi in cui ognuno può rispecchiarsi e farsi cullare per superare quel momento di sofferenza. A dare più emotività ci sono gli accordi e le linee di chitarra di Marcelo tendenti ad una sonorità molto malinconica, il tutto collegato con le strette rime del rapper californiano.

Commentano gli artisti a proposito del nuovo brano:

“Questo é il classico beat che nasce in diverse ore, infatti così é stato per me; in una notte particolarmente ispirato, rinchiuso nel mio studio, avvolto da tristezza e “Bad vibes” é nato Sad. Da subito ho notato il potenziale di questo pezzo, riascoltando il beat finito avevo già in mente tutto! Solo riascoltando mi immedesimavo in tutti quei momenti duri che passai in quel periodo e trovavo quelle melodie come un dolce momento di sollievo. Ero letteralmente cullato e sollevato. Avevamo bisogno di conseguenza di un cantante ed un testo degno di questa base, il primo performer, purtroppo, ci ha abbandonati a metà dell’opera nonostante il lavoro stesse riuscendo egregiamente; ma come una mano dal cielo Payt é arrivato e ancora di più ha vestito perfettamente questo beat con testo e linee vocali! Con Payt é stato letteralmente un buona la prima! Sono proprio curioso del riscontro che avrà, non so se questo brano riuscirà a ricevere la fama che spero, so solo che mi porterò sempre con me un ottimo ricordo, ma soprattutto un ottimo “amico”da ascoltare nei momenti più bui.” (Oliver)

“Ho da subito notato del potenziale nel lavoro che stava facendo Oliver e da subito ho voluto dare la mia! Oltre a mixare il singolo ho collaborato con Oliver per dare la mia impronta con tracce di chitarra performanti apposta per trasmettere le emozioni di cui voleva fossero enfatizzate. Sono certo che molti giovani, così come mio socio e figlio, ma anche molti miei coetanei potranno rispecchiarsi in questo brano.” (Marcelo)

Biografia

Marcelo Araya, nato in Cile il 10.05.1972, e Oliver Araya, nato Negrar (Verona) il 15.08.1999, rispettivamente padre e figlio, sono artisti e produttori del genere reggaeton, trap e pop e rappresentano due generazioni unite da sempre per un unico obiettivo: trasmettere la loro visione musicale Italo cilena con un unico suono!

Negli ultimi anni hanno maturato esperienze lavorative in studi italiani ed etichette discografiche come Fonoprint e Saifan Group.

Nel 2020 hanno intrapreso la strada di diventare artisti indipendenti.