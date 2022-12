Previsioni meteo 26 dicembre 2022: cieli più coperti al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 dicembre 2022: prosegue la fase di tempo stabile anche se al Nord avremo maggiore copertura nuvolosa

Dopo un weekend di Natale all’insegna della stabilità, anche la settimana che porta a Capodanno prende il via con condizioni meteo stabili grazie all’anticiclone. Nella giornata di oggi avremo maggiore copertura nuvolosa al Nord ma con scarsità di piogge. Deboli precipitazioni potranno infatti interessare solo la Liguria e il Friuli Venezia-Giulia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la settimana potrebbe far registrare anomalie negative di pressione tra il vicino Atlantico, Regno Unito ed Islanda, mentre scarti positivi sul resto d’Europa. L’Italia, in tal modo, si ritroverebbe spesso coinvolta da rimonte anticicloniche con scarti positivi di temperature anche di 5-7°C, quindi decisamente miti per il periodo. Non mancheranno le nubi sui settori costieri e Pianura Padana con qualche goccia di pioggia tra levante ligure ed alta Toscana, nonché sul Friuli.

Intanto per oggi, lunedì 26 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole anche basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, deboli piogge su Liguria e Friuli Venezia-Giulia, maggiori schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole sulla Pianura Padana e deboli piogge solo su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie tra Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, deboli piogge sulla Toscana settentrionale. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, nubi basse tra Campania, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse sui settori Peninsulari. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Nord, stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .