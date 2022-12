“Non c’è più religione” su Rai 3: ecco la trama del film

Un difficile presepe vivente in prima serata su Rai 3 con “Non c’è più religione” di Luca Miniero: ecco la trama del film con Claudio Bisio

Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro sono i protagonisti della commedia “Non c’è più religione”, in onda su Rai 3 domenica 25 dicembre 2022 alle 21:15.

La pellicola, diretta da Luca Miniero, si svolge su una piccola isola del Mediterraneo dove la gente si sta dando da fare per realizzare un presepe vivente, come ogni anno per celebrare il Natale. Il problema è che il Gesù Bambino titolare è cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella culla non ci sta proprio.

A Porto Buio però non nascono più bambini da un pezzo e bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è infatti l’unica “resistenza per non scomparire”.

“Non c’è più religione” è l’ottavo film da regista di Luca Miniero, re del box office italiano tra il 2010 e il 2014 grazie ai successi di “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Un boss in salotto” e “La scuola più bella del mondo”.