Su Rai Scuola “I luoghi della scienza” raccontano il cielo

E’ l’astronomia la protagonista del nuovo appuntamento con “I luoghi della Scienza” con Chiara Buratti, in onda sabato 24 dicembre alle 21.00 su Rai Scuola. La prima tappa è in Veneto, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, dove ha sede la Stazione Osservativa di Cima Ekar dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Lì il direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’Inaf, Roberto Ragazzoni, l’astrofisica Lina Tomasella, coordinatrice della Sede Asiago Ekar-Inaf, e la ricercatrice Valentina Viotto, astronoma dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’Inaf, raccontano cosa stanno cercando attraverso i telescopi ottici che si trovano in questo luogo incontaminato delle Alpi. Si passa, poi, in Sardegna, nel Gerrei, in provincia di Cagliari. Nel territorio di San Basilio, in località Pranu Sanguni, si erge l’imponente Sardinia Radio Telescope, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, uno dei più moderni al mondo. Il direttore Emilio Molinari e Sergio Poppi, astronomo e responsabile dell’operatività di Srt, entrambi dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari-Inaf, spiegano cosa stanno cercando attraverso l’enorme parabola del grande radiotelescopio sardo.