Su Rai 2 in prima Tv “Non ti presento i miei”: la trama del film

La commedia “Non ti presento i miei” in prima Tv su Rai 2: la trama del film per la regia di Clea DuVall con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber

La commedia “Non ti presento i miei” per la regia di Clea DuVall, con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen e Victor Garber, è la proposta di Rai 2 in prima visione Tv per il 24 dicembre 2022 alle 21:20.

Abby e Harper sono fidanzate da diverso tempo, tant’è che Abby medita di chiedere ad Harper di sposarla. Il Natale 2020 si avvicina e Harper, che non ha ancora presentato la fidanzata in famiglia, decide di farsi accompagnare dalla sua compagna nella sua casa natia. In tale occasione Harper farà coming out e rivelerà a tutti la sua felicità.

Giunta a destinazione, però, Abby verrà travolta ben presto dal ménage familiare di Harper, composto da dispettucci tra fratelli, genitori pretenziosi e ex fidanzati ingombranti. Tutto ciò sarà un grosso ostacolo sia per la rivelazione di Harper sia per la stabilità della coppia.