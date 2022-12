Idee regalo last minute: c’è la “la Canzone Fattapposta” dei Duperdu

La “Canzone Fattapposta” dei Duperdu, “storica” coppia di chansonnier milanesi, è una canzone cucita su misura per le persone a cui si vuole bene

La “storica” coppia di chansonnier milanesi, Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, hanno pensato a un modo molto particolare, moderno e antico al contempo, per festeggiare il Natale. “Un dono prezioso per chi è nel tuo cuore”, la Canzone Fattapposta, una canzone cucita su misura per le persone a cui si vuole bene.

“Dacci un titolo, un tema, dei ricordi, un’idea, una foto, qualsiasi ispirazione possibile, e noi scriveremo una canzone per te”, affermano i Duperdu.

Dopo aver scritto oltre 300 canzoni personalizzate, i Duperdu tornano con la loro proposta tutta natalizia,componendo ad hoc la canzone: testo in pdf e musica in mp3 vengono inviati con un messaggio whatsapp e poi la sorpresa arriva al destinatario con un piccolo concerto “live” in video, oppure è possibile anche ricevere la canzone sotto casa, una vera e propria Serenata Fattapposta, eseguita dal vivo.

Quest’anno inoltre, dedicando una Canzone Fattapposta, puoi prender parte al Crowdfunding Civico del Comune di Milano e permettere all’associazione Minima Theatralia | Duperdu di andare in scena al Teatro Elfo Puccini con il nuovo spettacolo KAFKA OF SUBURBIA (QUI tutte le info per partecipare).

Dopo aver fatto la donazione è sufficiente compilare il form on-line sul sito rispondendo a un breve questionario che inquadra il destinatario: chi è, che lavoro fa, quali sono le sue caratteristiche, le cose che gli piacciono e quello che proprio non vuole sentire.

Un’idea originale e unica per questo Natale, un pensiero cucito su misura che permette di regalare un’emozione attraverso l’arte.

Regala un’emozione, regala l’arte, facendo anche beneficenza. Una canzone dal testo unico. Un dono originalissimo che rimarrà per sempre.

I DUPERDU

I Duperdu sono l’attrice e regista Marta M. Marangoni (voce, flauto dolce e ammennicoli) e il compositore e professore Fabio Wolf (voce, pianoforte, chitarra, fisarmonica). Dal 2008 suonano insieme nelle più svariate occasioni.

Sono marito e moglie, scoperti nel 2008 dal maestro Nanni Svampa dei GUFI, si sono esibiti presso: Long Lake Festival di Lugano, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Manzoni, Teatro Gerolamo, Rock Targato Italia, Radio Popolare, Radio 105.

Dal 2015 sono autori e interpreti di musiche e canzoni originali per la scena di spettacoli del Teatro Franco Parenti.

Prodotti dal Teatro della Cooperativa gli spettacoli tratti dagli omonimi dischi: Ri-Chiameròlla Milano con Leonardo Manera in video, La Canzone è Femmina con Debora Villa in video e Melodramma Ecologico con il cammeo video di Raul Cremona e il patrocinio di Legambiente.

Regia e spazio scenico di Marangoni, musiche di Wolf per lo spettacolo Le otto montagne dal romanzo di PaoloCognetti (Premio Strega 2017).

Grande successo è l’ideazione de La canzone Fattapposta. Dopo essere stati ospiti di Geppi Cucciari su Rai3, il duo ha già scritto oltre 300 canzoni personalizzate fra cui quelle per Vip come Enzo Iacchetti, Maurizio Nichetti, Mago Forest, Giovanni Soldini, Katia e Angelo, Tata Lucia, Mia Ceran e molti altri.

La canzone fattapposta è stata scelta da Regione Lombardia per i 25 Comuni con la pubblicazione di due album e dal Comune di Milano per gli artistic virtual tour Melod[RRRR]amma Ecologico e MUMEMI – Music and Memories of Milan.

INFORMAZIONI

Donazione minima 50 € per La Canzone Fattapposta Personalizzata

Donazione minima 190 € per La Canzone Fattapposta Esclusiva (per rendere ancora più unica la canzone è possibile ispirare i Duperdu anche nella composizione della melodia)

FORM