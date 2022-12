Alexa Smart Properties di Amazon arriva in Italia

Amazon annuncia Alexa Smart Properties, una soluzione che consente alle case di riposo di integrare Alexa nelle proprie strutture con un’esperienza pensata specificamente per le esigenze degli anziani

Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Alexa Smart Properties for Senior Living, l’innovativa soluzione che consente alle case di riposo di integrare Alexa nelle proprie strutture. Alexa Smart Properties for Senior Living è progettata specificamente per le esigenze degli anziani e di chi se ne prende cura, consentendo ai residenti delle RSA di rimanere sempre connessi, informati e intrattenuti, semplicemente chiedendo ad Alexa.

“Riteniamo che la natura intuitiva e accessibile della voce e di Alexa possa aiutare e al contempo intrattenere i clienti in molti contesti, sia dentro che fuori casa”, ha dichiarato Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU, Amazon. “Siamo entusiasti di estendere le esperienze già apprezzate dai nostri clienti anche alle case di cura per anziani e offrire a queste strutture nuovi modi di supportare il proprio personale, fornendo assistenza personalizzata agli ospiti.”

Alexa Smart Properties for Senior Living consente ai residenti delle RSA di contattare facilmente i propri cari grazie alle chiamate Alexa-to-Alexa e vedersi in tranquillità, tramite comode videochiamate. Questa nuova soluzione può anche supportare i gestori della struttura a personalizzare le esperienze dei residenti e assisterli nelle diverse attività quotidiane, per esempio visualizzando attività, menu e promemoria attraverso i dispositivi Echo Show di Amazon dotati di schermo.

Il personale delle RSA può comunicare in modo più efficiente con gli ospiti sfruttando le funzioni di Alexa, che consentono di effettuare annunci, chiamate vocali e video ad altri dispositivi con integrazione Alexa all’interno della struttura. Con Alexa Smart Properties for Senior Living, le case di riposo possono rendere i loro assistiti maggiormente indipendenti tramite le funzioni di Alexa relative alla Smart Home, come luci e prese intelligenti e il controllo di tapparelle o termostati, consentendo agli anziani di controllare l’ambiente in cui vivono semplicemente tramite la voce, risparmiando tempo al personale che potrà concentrarsi sulle attività di assistenza e cura.

“Ci siamo sempre impegnati affinché i nostri ospiti potessero vivere al meglio la propria vita”, ha dichiarato Renato Santinon, Direttore del Controllo della Pianificazione e dell’Innovazione di Dussmann Italy. “La tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale. L’utilizzo di Alexa Smart Properties consentirà agli anziani di migliorare la qualità della loro vita all’interno delle strutture di Kursana Italia. Si tratta di una soluzione semplice da utilizzare, in grado non solo di intrattenere i nostri ospiti ma anche di mantenerli sempre connessi con le famiglie, in ogni momento.”

Giorgio Magrin, fondatore di Navoo, ha dichiarato: “Alexa Smart Properties ha permesso a Navoo di creare un’esperienza che consente agli anziani di avere una maggiore partecipazione sociale, supportare il personale delle case di riposo integrando il loro lavoro e aiutare i residenti ad accedere alle informazioni di base di cui hanno bisogno, in modo indipendente grazie ad Echo Show 8. Gli ospiti potranno effettuare videochiamate con familiari e amici, ricevere informazioni sulle attività, menu, orari degli appuntamenti e persino annunci speciali o notizie da parte del personale.”

Alexa Smart Properties for Senior Living è integrata in alcune strutture selezionate e sarà presto disponibile presso la Residenza Socioassistenziale Madre Teresa di Calcutta di Sarezzo (BS), gestita da Kursana Italia, società di Dussman Italy. Alexa Smart Properties for Senior Living è già disponibile in Francia in diverse strutture del Gruppo Korian e nel Regno Unito con Ascom Software nelle case Majesticare e sarà presto disponibile in Germania presso l’Heinrich-Haus Senior Center, gestito da Josefs-Gesellschaft.

Alexa Smart Properties per implementare soluzioni scalabili

I tool e le API di Alexa Smart Properties consentono ai Solution Provider di gestire e supportare una flotta di dispositivi con Alexa integrata in modo rapido, da remoto e scalabile. Dussman Italy ha collaborato con Navoo per progettare una Skill e utilizzare Alexa Smart Properties per distribuire e personalizzare facilmente un gran numero di dispositivi con integrazione Alexa.

Progettata pensando alla privacy

Alexa Smart Properties for Senior Living è progettata tenendo conto della privacy: nessuna informazione personale viene condivisa con Alexa per utilizzare il dispositivo e le registrazioni vocali non vengono salvate. Tutti i dispositivi Echo di Amazon offrono diversi livelli di protezione della privacy e anche gli utenti dei dispositivi nelle RSA possono disattivare la funzionalità di Alexa di rispondere alla parola d’attivazione in qualsiasi momento, semplicemente premendo il pulsante di disattivazione del microfono sulla parte superiore del dispositivo Echo. Per saperne di più sulla privacy, visitare il seguente link; per contattare il team di Alexa Smart Properties, cliccare qui.