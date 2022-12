Su Rai 5 il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

In prima serata su Rai 5 la Nona di Beethoven per il Concerto di Natale dell’Orchestra Rai. Sul podio Ion Marin

La più celebre delle sinfonie di Ludwig van Beethoven, la Nona, summa di quegli ideali di umanità e fratellanza che sono premessa ideologica di tutta l’opera del compositore, per celebrare l’arrivo delle festività natalizie. È il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in diretta differita venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Rai 5, e in diretta dalle 20.30 anche su Radio 3 e in live streaming su RaiPlay.

Sul podio è impegnato Ion Marin che sostituisce l’indisposto Fabio Luisi. Accanto a lui sono protagoniste le voci del soprano Uliana Alexyuk, del contralto Valentina Stadler, del tenore Nicky Spence e del basso Tómas Tómasson. Il Coro è quello del Teatro Regio di Torino, diretto da Andrea Secchi.

Nato in Romania, Marin ha studiato pianoforte, composizione e direzione all’Accademia Enescu di Bucarest e al Mozarteum di Salisburgo. Nel 1986 si è trasferito a Vienna, dove ha lavorato come Direttore residente della Staatsoper, allora guidata da Claudio Abbado. Stabilitosi definitivamente in Svizzera, nel 2012 ha promosso in Romania i progetti “Cantus Mundi” e “Symphonia Mundi”, per favorire attraverso la musica l’educazione e l’integrazione sociale dei ragazzi più svantaggiati. Nel corso della sua carriera ha registrato più di 40 titoli per etichette come Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Sony e Philips, ottenendo molti premi importanti.

La Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra di Beethoven vide la luce nel 1824, dopo undici anni dal compimento della Settima e dell’Ottava. La gestazione fu lunga e faticosa e avvenne nella totale sordità del suo creatore. L’impianto di monumentale grandezza e il superamento dell’assolutezza strumentale della sinfonia, con l’introduzione delle voci per l’ode An die Freude (Alla gioia) di Schiller nell’ultimo tempo, elevano la Nona ad autentico vertice del pensiero musicale e umano beethoveniano.