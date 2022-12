Previsioni meteo 23 dicembre 2022: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 dicembre 2022: il fine settimana di Natale inizia con tempo stabile su tutte le regioni italiane

Il weekend di Natale al via con condizioni meteo stabili e soleggiate grazie alla rimonta dell’alta pressione che da ormai diversi giorni è l’assoluta protagonista dello scenario sulla nostra Penisola. Da ieri l’anticiclone sub-tropicale è tornato ad espandersi sul Mediterraneo centrale e anche nella giornata di oggi farà sentire i suoi effetti sulle nostre regioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tutto il weekend di Natale dovrebbe risultare particolarmente stabile in Italia, con qualche infiltrazione umida che potrà interessare solo le regioni settentrionali. Anche gli ultimi giorni dell’anno potrebbero ancora essere condizionati dal promontorio d’alta pressione sub-tropicale, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, venerdì 23 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole e piogge sparse sulla Liguria. In serata precipitazioni sulla Liguria, asciutto altrove con nebbie e nubi basse in Val Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, foschie o nubi basse specie tra Toscana e Umbria. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite, locali piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto ovunque ma con cieli nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, deboli piogge sulla Campania. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento specie al Nord e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .