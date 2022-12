In radio e in digitale il nuovo singolo di Lucas Santtana

Disponibile online sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Lucas Santtana che anticipa il nuovo album in uscita a gennaio 2023

E’ con grande piacere che A Buzz Supreme annuncia l’uscita del nuovo album dell’artista brasiliano Lucas Santtana. L’album si intitolerà “O Paraiso” ed uscirà per l’etichetta francese NØ FØRMAT! il 13 gennaio 2023.

Dopo la pubblicazione nelle scorse settimane del bellissimo video del primo estratto “Vamos Ficar Na Terra”, esce oggi il nuovo singolo con relativo video di “Muita Pose, Pouca Yoga” in collaborazione con l’artista Flavia Coelho.

GUARDA IL VIDEO DI “Muita Pose, Pouca Yoga ft. Flavia Coelho”

“Nelle strade di Salvador, città in cui sono nato e cresciuto, si possono vedere dei manifesti incollati sui muri con brevi frasi, che sovvertono detti popolari portandoci a riflettere. Sono una creazione del regista Daniel Lisboa e sono conosciuti a Salvador come Lambes do mal. In questo brano ho raccolto alcune di queste frasi e le ho ordinate in modo che avessero senso nel suo testo. In queste frasi, a volte con umorismo nero, a volte in modo divertente, vengono poste domande politiche sul nostro essere. Come nel titolo della canzone che in italiano diventa ‘Troppe pose, poco yoga’ e che parla dei falsi praticanti di yoga che su Instagram falsano la realtà“.

Lucas Santtana

Nel video di “Muita Pose, Pouca Yoga” la cantante brasiliana Flavia Coelho si è unita a Lucas per cantare e partecipare alle riprese del video musicale a Parigi, in Francia.

Come accenno al progetto di Daniel Lisboa a Salvador, nel video li seguiamo mentre incollano manifesti per strada con gli amici, dal quartiere di Belleville a Place de la République.

Luoghi in cui la street art è diventata una parte familiare del paesaggio urbano.

Maggiori informazioni sul progetto “Lambes do Mal” sono disponibili qui:

https://lambesdomal.com.br/sobre