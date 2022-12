Natale 2022: da Malo Cashmere preziosi capolavori di artigianalità

Capolavori di artigianalità: il Natale firmato Malo è in prezioso cashmere, fibra principe della maison fiorentina, con ricami “punto cavallo” realizzati a mano

La maglieria realizzata a mano è l’orgoglio del brand Malo. Occorrono dalle otto alle sedici ore per creare un singolo capo, un’alchimia che, attraverso gli abili gesti di artigiani specializzati, trasforma le fibre preziose in trame armoniose e poi in capi pregiati. L’ultimo passaggio è il caldo abbraccio di un capo prezioso in grado di regalare emozioni attraverso la sua trama perfetta, intrecciata e inanellata migliaia di volte.

È la “Yarn Couture” di Malo, un processo lento e meticoloso dove i materiali di pregio dialogano con rigorose tecniche artigianali garantendo risultati estetici d’eccezione, perfezione nei dettagli e comfort assoluto. Un capo Malo è creato per essere indossato, vissuto e tramandato per generazioni. Il cashmere, materiale d’elezione della maison fiorentina, è uno dei filati più preziosi e allo stesso tempo resistenti, tanto soffice quanto duraturo.

Regalare un capo firmato Malo significa regalare qualcosa da accudire e rispettare per le sue qualità uniche. Significa trasmettere emozioni e sensazioni che dalla pelle vanno dritte al cuore.

Pe questo Natale, Malo propone preziosi capolavori di artigianalità. Per lei, maglione e gilet in puro cashmere con collo alto, per lui beanie unisex in alpaca, seta e lana, tutti a coste e in una splendida tonalità di bianco, il colore dell’inverno, con profili a contrasto ricamati a mano.

La particolare tecnica impiegata per il ricamo dei profili a contrasto è il “punto cavallo”, così chiamata perché è lo stesso punto che si usava in selleria in passato.

Un dono prezioso, da tramandare di generazione in generazione, realizzato con la stessa passione e dedizione da ben 50 anni. Un abbraccio caldo e avvolgente, un dono che racconta una storia italiana, fatta di eccellenza e alta manifattura. Un’idea di moda che supera le tendenze e che sublima i lenti gesti artigianali e lo charme naturale, facendosi portavoce di una classe senza tempo, intramontabile e che valorizza la preziosità dei filati e delle lavorazioni.